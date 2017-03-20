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Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 13:40
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Общество
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За неделю в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 13 по 19 марта пожарные подразделения региона ликвидировали 14 пожаров. Огнем было уничтожено и повреждено 15 строений и 4 единицы техники. Во время тушения огнеборцы спасли человека.

14 марта по время пожара в дачном доме в деревне Шевердиновка Рязанского района был спасен мужчина 1961 года рождения, с ожогами он был доставлен в ОКБ.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 2 раза.

На водоемах области зарегистрировано одно происшествие.

С начала года пожарные подразделения 17 раз выезжали на тушение травы.

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