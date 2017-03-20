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20.03.2017, 14:27
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Общество
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Рязанский художник получил награду МВД России за творческую работу с детьми

Рязанский художник получил награду МВД России за творческую работу с детьми

Живописец и педагог Владимир Янаки был удостоен знака «За содействие МВД России». Соответствующий приказ от 14 февраля 2017 года №125 издал министр МВД России, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. Награждение состоялось в торжественной обстановке в здании УМВД России по Рязанской области.

По словам Владимира Викторовича, он уже несколько лет сотрудничает с областным управлением МВД. Художник неоднократно участвовал в культурных мероприятиях ведомства. В частности, он проводил творческие мастер-классы в оздоровительном лагере «Орбита», где отдыхают дети сотрудников УМВД. «На эти встречи приходило по 150 – 200 ребят. Я рассказывал им о живописи, показывал презентации и давал уроки рисования, где все могли потренировать свои навыки», – поделился Янаки. Кроме того, в подарок юные художники получают сувениры с репродукциями картин автора. Такую работу художник ведет уже более четырех лет.

Напомним, недавно Владимир Янаки представил свою персональную выставку «С любовью к Родине» в Министерстве обороны РФ. Экспозиция будет работать до конца апреля.

Фото из личного архива Владимира Янаки

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