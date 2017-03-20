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Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 14:29
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Культура
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Рязанская выставка моделей и миниатюр «Забытые сражения» собрала более 600 работ

Автор фото: Димитрий Соколов | Рязанская выставка моделей и миниатюр «Забытые сражения» собрала более 600 работ
Фото: Димитрий Соколов.

Девятая всероссийская выставка открылась, по традиции, в ТЦ «Десяточка», где располагается магазин-клуб товаров для моделистов «Улисс». Торжественная церемония открытия состоялась в школе №3. Там собрались юные участники с педагогами и взрослые конкурсанты. Их приветствовал руководитель секции военно-исторической миниатюры Московского отделения Российского военно-исторического общества Юрий Алексеев.

Выставка расположилась в двух залах с работами взрослых и детей. Свои стендовые модели и военно-исторические миниатюры представили авторы из Рязани и Рязанской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Борисоглебска, Кинешмы и других городов. Среди экспонатов – модели самолетов, поездов, танков и другой военной техники, внешне максимально приближенные к реальным боевым устройствам. Также конкурсанты выставили композиции с миниатюрными солдатами на тему различных сражений. Одна из самых необычных миниатюр – работа мультипликатора, создателя мультфильма «Кот Леопольд» Вячеслава Назарука. Он трудится над серией «Маленькая армия на столе» и специально для выставки предоставил авторскую фигурку мальчика в форме рядового Лейб-гвардии Преображенского полка образца 1812 года.

Экспозиция будет открыта для посещения до 14 апреля, ежедневно с 12.00 до 19.00. Вход свободный. По субботам организаторы планируют проводить мастер-классы и конкурсы. Подведение итогов и награждение состоятся 15 апреля в 12.00 в Доме общественных организаций. Участники-юниоры получат призы, а взрослые моделисты – сертификаты на приобретение новых материалов для своего хобби.

Дополнительную информацию о работе выставки «Забытые сражения» можно получить на сайте http://www.ulysses77.ru/.

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