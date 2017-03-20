Областная общественно-политическая газета
22:17 МСК
Понедельник
20 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Жительница Рязанской области обокрала пенсионерку Два человека погибли в ДТП в Рязанской области В Рязанской области иномарка столкнулась с «Ладой» В Рязани отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма к России В Рязани пьяный парень совершил ДТП и скрылся с места происшествия
Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 14:40
Просмотров: 63
Общество
Версия для печати

С улиц Рязани продолжают вывозить грязь и мусор

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 19 на 20 марта в уборке города было занято 55 единиц техники. Грунтовые наносы вывозили с улиц Кудрявцева, Горького, Петрова, Павлова, улицы и площади Соборной, Куйбышевского шоссе, Северной окружной дороги. Всего было вывезено 100 кубических метров грунтовых наносов.

Сегодня в уборке задействованы 3 трактора, 2 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:13
Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз
16:50
Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону»
16:38
За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции
16:38
В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связи
16:29
В Рязанской области определены самые «молочные» хозяйства
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы