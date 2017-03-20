С улиц Рязани продолжают вывозить грязь и мусор

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 19 на 20 марта в уборке города было занято 55 единиц техники. Грунтовые наносы вывозили с улиц Кудрявцева, Горького, Петрова, Павлова, улицы и площади Соборной, Куйбышевского шоссе, Северной окружной дороги. Всего было вывезено 100 кубических метров грунтовых наносов.

Сегодня в уборке задействованы 3 трактора, 2 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города