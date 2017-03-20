В Рязанской области стартовал футбольный турнир памяти Олега Антошкина

В подгруппе «А» играют «Рязань-М-1», «КБ Рязань», «Дон» (Милославское) и команды из областного центра «АМКА», «Водоканал» и «РГРТУ», в подгруппе «Б» – «Энергоспецтехника» и «Электросеть» из Рязани, ряжский «Спартак Фан», «Рязань М-2» и «Витязь» из Рязанского района. На старте турнира команды сыграли так: «Спартак-Фан» – «Энергоспецтехника» – 0:4, «Рязань М-1» – «РГРТУ» – 1:0, «Электросеть» – «Витязь» – 0:3, «Водоканал» – «Рязань М-1» – 0:2, «Рязань-М-2» – «Электросеть –1:2, «Дон» – «РГРТУ» – 4:1, «АМКА» – «КБ Рязань» – 2:1.

Лидируют одержавшая две победы «Рязань-М-1», а также идущие без потерь «Дон», «АМКА» и «Энергоспецтехника».

В ближайшую субботу в Рязани, на стадионе «Спартак», играют «Спартак Фан» и «Рязань-М-2» (начало – в 13 часов 30 минут), «Дон» и «Водоканал» (15.00), «КБ Рязань» – «РГРТУ» (16.30), «Энергоспецтехника» и «Витязь» (18.00), на стадионе «Золотые купола» – «Рязань-М-1» и «АМКА» (14.00), в воскресенье, 26 марта, встречаются «Дон» и «КБ Рязань» («Спартак», 10.00), «АМКА» и «РГРТУ» («Золотые купола», 14.00).