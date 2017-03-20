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20.03.2017, 14:55
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Культура
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В Рязани на кото-фотовыставке «Сами по себе» представили женский взгляд на котов и кошек

В Рязани на кото-фотовыставке «Сами по себе» представили женский взгляд на котов и кошек

Выставка прошла в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина. Идея такой выставки в рамках проекта «БиблиоЭкспо» возникла у члена Союза фотохудожников России Андрея Карева, когда он увидел интересный зимний снимок Надежды Водорезовой. Два котика шагают рядом, а их хвосты, переплетаясь, образуют симметричную фигуру, похожую на завитки стоящей рядом скамейки. Эту парочку Надежда Водорезова, сотрудница Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, не раз фотографировала во дворце Олега Рязанского кремля.

На призыв Андрея Карева откликнулось еще шесть дам: члены СФР Татьяна Исаенко и Ирина Сергеева, а также любители – Ольга Джафарова, Галина Каплинская, Елена Коренева и Галина Сазонова. Галина Каплинская представила фотографии бродячих котов. Ольга Джафарова снимала своих, домашних кошек.

На открытии выставки присутствовали рязанские фотографы, художники, журналисты, библиотекари. Выступавший от имени правления председатель правления регионального отделения СФР Андрей Павлушин подарил дамам по мышке-закладке, фотограф Анатолий Осипенков – по именному «кошачьему» сувениру.

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