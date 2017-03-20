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20.03.2017, 14:57
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Спорт
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В Рязанской области во второй раз проведены лыжные соревнования в командном спринте

Лыжные гонки состоялись на биатлонном стадионе «Алмаз» близ поселка Варские Рязанского района. Награды разыгрывались в девяти зачетных группах. В своих возрастах – от 2003 года рождения и моложе до 1981 г.р. и старше – победителями стали выступавшие дуэтами Михаил Зинин и Антон Матвиенко («Факел»), представители шиловской ДЮСШ Юлия Карташова и Виктория Расходчикова, Иван Харитонов и Максим Шадрин, Илья Михейкин и Руслан Соловьев из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», Маргар Голдабенкова и Анастасия Кец («Витязь»), Яна Горбунова и Хумара Уринова, Татьяна Чванова и Анастасия Баулина (СДЮСШОР «Вымпел»), представлявшие Рязань Алексей Чижов и Андрей Алипкин, Илья Захаров и Василий Лучкин. Награды призерам вручал заслуженный мастер спорта России, заместитель начальника управления физической культуры и массового спорта администрации города Рязани Кирилл Сосунов.

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