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20.03.2017, 15:47
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Спорт
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Команда Рязанской области стала третьей на Первенстве России среди юношей и девушек по полиатлону в зимнем троеборье

В соревнованиях, проходивших в Сасове, приняли участие 126 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации
Команда Рязанской области стала третьей на Первенстве России среди юношей и девушек по полиатлону в зимнем троеборье

В первый соревновательный день (15 марта) проходили лыжные гонки. Участникам пришлось проявить все свое мастерство, чтобы в сложных погодных условиях показать хорошее время на дистанции. Во второй день была поведена пулевая стрельба. После двух соревновательных дней разрывы между участниками были минимальными. Победителя определял третий вид программы – силовая гимнастика.

Победителями и призерами в личном первенстве стали:

12-13 лет:

1. Наймушина Дарья (Кировская область) и Горячкин Иван (Кировская область);

2. Смёрдова Александра (Кировская область) и Синев Андрей (Владимирская область);

3. Буракова Диана (Кировская область) и Асеев Дмитрий (Ленинградская область).

14-15 лет:

1. Зеленина Ксения (Ярославская область) и Маклаков Николай (Владимирская область);

2. Винокурцева Виктория (Кировская область) и Михалев Роман (Республика Башкортостан);

3. Козлова Ярослава (Владимирская область) и Шубин Матвей (Кировская область).

16-17 лет:

1. Федина Виктория (Вологодская область) и Васильев Дмитрий (Санкт-Петербург);

2. Никулина Анна (Курганская область) и Данилов Илья (Костромская область);

3. Нуждина Анастасия (Ярославская область) и Рыбкин Алексей (Рязанская область).

По итогам командного зачета среди спортивных клубов победителем стала ДЮСШ г. Котельнич Кировской области. На втором месте «ДРОЗД-Череповец» из поселка Кадуй Вологодской области. На третьем месте СШОР-4 г. Рыбинска Ярославской области.

Среди субъектов Российской Федерации на первом месте Кировская область. На втором Вологодская область. Третье место заняла команда Рязанской области.

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