В Рязанской области определены самые «молочные» хозяйства

Составлен рейтинг сельхозпредприятий по продуктивности молочного скота

Рязанская область остается одним из немногих регионов России, профицитных по производству молока. По итогам 2016 года на каждого жителя области произведено 338 кг молока, что значительно выше среднероссийского показателя.

За прошедший год в сельскохозяйственных организациях произведено 325,4 тыс. тонн молока или на 2,1 процента больше к уровню 2015 года. При этом надой на фуражную корову уверенно растёт. Продуктивность за прошлый год составила 5797 кг, что больше уровня 2015 года на 200 кг.

Эти результаты складывается из производственных показателей 107 сельхозпредприятий области, которые занимаются молочным животноводством.

Всего по региону в диапазоне продуктивности от 6 до 10 тысяч кг расположились 24 сельхозпредприятия, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Наивысший показатель в рейтинге принадлежит колхозу им. Ленина Касимовского района. При поголовье в 1430 коров надой на одну фуражную голову составляет 9505 кг или 26 литров в день.

На втором месте находится ООО «Простор» Захаровского района, где продуктивность по хозяйству составляет 8378 кг при наличии 750 коров. Третье место заняло ООО «Агро-промышленный комплекс «Русь» Рыбновского района. Животноводами этого сельхозпредприятия надоено за 2016 год по 8216 кг на фуражную корову.

Далее по убыванию признанные лидеры молочной отрасли региона: колхоз «Заветы Ильича» Касимовского района, СПК «Нива» Александро-Невского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района и ООО «ОКА МОЛОКО ОП №3» Пителинского района.

Замыкают первую «десятку» сразу три предприятия Агропромышленной группы «Молочный продукт», которые в прошлом году добились значительного роста производственных показателей: ЗАО «Рассвет» Рязанского района, ЗАО «Октябрьское» Пронского района и ООО «Пламя» Кораблинского района.

Хозяйства-лидеры в целом определяют и Рейтинг «высокопродуктивных» молочных районов. Лидирующее место по продуктивности коров занимает Пителинский район. Здесь животноводы надоили на одну фуражную корову 7858 кг. В Касимовском районе средний показатель составляет 6837 кг, в Рыбновском районе – 6374 кг, в Пронском районе – 6321 кг, в Рязанском районе – 6155 кг. Значительно улучшили результаты в Кораблинском и Старожиловском районах.