За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в ходе рейдов полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках, расположенных в Рязани на улицах Сельских Строителей и Интернациональной. Нарушение правил торговли спиртным пресекли в магазине, расположенном в Рязани на улице Весенней и в закусочной на улице Зубковой.

В Спасском районе в селе Перкино 50-летний житель области из своего автомобиля «Газель» торговал спиртным. Нарушение пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли 10 литров алкогольной продукции.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Им грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Суммарно из незаконного оборота изъяли 124 литра спиртного.