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20.03.2017, 16:38
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Общество
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В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связи

Они созданы для повышения доступности почтовых услуг и удобства клиентов.

График работы отделений совпадает с графиком работы торговых центров, удобное расположение делают отделения привлекательными не только для посетителей, но и для работников магазинов, расположенных в этих торговых центрах.

Отделения предоставляют посетителям торгового центра широкий спектр наиболее востребованных услуг Почты России, таких как пересылка письменной корреспонденции, «отправлений 1 класса», экспресс-отправлений EMS, прием почтовых переводов, оформление подписки на периодические издания и другие. Также в новых мини-отделениях вниманию клиентов предлагаются лотерейные билеты, открытки, конверты и карты экспресс-оплаты.

Адреса мини-отделения почтовой связи:

улица Фурманова дом 60 ТЦ «Елки Палки»;

улица Новоселов дом 50 – супермаркет «Дикси»;

улица Советской Армии дом 13в – супермаркет «Дикси»;

улица Фирсова дом 26 – ТЦ «Лань».

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