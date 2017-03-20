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20.03.2017, 18:13
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Культура
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Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз

Автор фото: Анна Добролежа | Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз
Фото: Анна Добролежа.

Торжество прошло в кафе «Узбекская кухня» по инициативе узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ». Его гостями стали ветераны Советского района города Рязани, представители национальных общественных организаций.

В течение встречи для гостей пел Ихтиандр Кадиров, а руководитель НКА «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова рассказывала гостям о празднике. Навруз – первый день нового года по восточному календарю (праздник весны), день весеннего равноденствия. Согласно традициям до его наступления повсеместно проводится хашар (субботник), наводят чистоту в помещениях и прилегающих территориях; навещают пожилых и больных людей; помогают бедным и малоимущим, прощают все обиды, накрывают стол.

Гостей праздника угостили традиционными блюдами сумаляк и халим. Сумаляк – это блюдо, приготовленное из проросших ростков пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле на хлопковом масле с добавлением муки. Такая пища очень полезна для здоровья, поскольку богата витаминами и аминокислотами. Халим – национальное блюдо из баранины.

Сохраняя и поддерживая традиции узбекской культуры на рязанской земле, узбекская НКА «АЛМАЗ» при поддержке администрации города Рязани, префектуры Советского района, Центра межнациональных культур при главе администрации города Рязани проведут еще несколько праздников, посвященных Наврузу. Сегодня вечером для трудовых мигрантов состоится торжество с угощением и концертной программой. 27 марта начнет работу выставка народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана в Высшей школе народно-художественного искусства. 1 апреля в 16.00 в МКЦ (Муниципальный культурный центр) состоится концерт группы «ВСЕ СВОИ».

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