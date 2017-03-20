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20.03.2017, 18:16
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Общество
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Троицкая школа в Рязанской области войдет в электронную базу ОНФ

Общероссийский народный фронт создаст электронную базу российских школ, которым присвоены имена героев в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Информационный ресурс ОНФ начнет работу в мае и позволит увидеть карту подвигов с историями о героических поступках, ознакомиться с биографией земляков, просмотреть исследовательские и творческие работы школьников, а также принять участие в запланированных патриотических мероприятиях в любой точке России.

В рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе» образовательные учреждения по всей стране получают имена своих героев-земляков. За четыре года работы проекта ОНФ более 500 школам были присвоены имена героев Великой Отечественной войны и Героев России, проведены тысячи патриотических мероприятий с привлечением представителей общественных организаций, краеведческих музеев, школьников и их родителей, героев и родственников погибших.

«Сегодня, в день 25-летия со дня учреждения звания Героя Российской Федерации, мы рады сообщить об инициативе Народного фронта создать единый электронный реестр, который объединит все наработанные школами страны материалы, будет подспорьем и примером для учебных заведений, которые только планируют присоединиться к проекту», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.

Он напомнил, что проект ОНФ нацелен на формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего народа, страны, а также высоких моральных ориентиров на основе поступков конкретных людей.

В Рязанской области первое учебное заведение, присоединившееся к проекту ОНФ, – Троицкая средняя школа Спасского района, которой недавно присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Юханова.

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