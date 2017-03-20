Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с координатором регионального отделения ЛДПР Юрием Кравченко

Во время состоявшейся сегодня встречи обсуждались вопросы взаимодействия с региональным отделением политической партии

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что проведение таких рабочих встреч дает возможность лично познакомиться с представителями региональных отделений политических партий и обсудить наиболее значимые вопросы, которые волнуют людей.

Взаимодействие со всеми парламентскими партиями, которые имеют поддержку населения, считаю для себя очень важным, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что именно так намерен строить свою работу в дальнейшем и выразил стремление к тесному сотрудничеству в интересах жителей области.

Координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Юрий Кравченко, в свою очередь, поблагодарил главу региона за приглашение. Он проинформировал Николая Любимова о деятельности, которую региональное отделение партии ведет в настоящее время. «Проблемы граждан надо, безусловно, решать консолидировано, усилиями всех политических партий», – сказал Юрий Кравченко. Он выразил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе.

Источник: сайт правительства Рязанской области