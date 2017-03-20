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20.03.2017, 18:31
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Общество
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Средний размер страховой пенсии по старости в Рязанской области составит 13097,18 рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России. По данным ведомства, в этом году будет проведено сразу несколько индексаций, которые коснутся как работающих, так и не работающих пенсионеров.

С 1 февраля этого года на 5,4 процента был увеличен размер страховой пенсии неработающим пенсионерам региона, с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. В августе будет проведена традиционная корректировка пенсии работающим пенсионерам. В результате, средний размер страховой пенсии по старости в регионе составит 13097,18 рублей.

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