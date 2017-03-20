В Рязанской области зарегистрировано 1,4 миллиона держателей полисов СНИЛС

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России, по состоянию на 1 января 2017 года в базе персонифицированного учёта Рязанской области было зарегистрировано 1,4 миллиона индивидуальных счетов, из которых более 32 тысяч были открыты в прошлом году.

Пенсионный фонд РФ, используя в своей работе передовые информационные технологии, внедрил новый электронный сервис, который позволяет проводить регистрацию граждан в системе обязательного Пенсионного страхования в режиме реального времени ( On-line) ,т.е. получать страховые свидетельства не через две недели после подачи заявления, а в момент обращения в территориальный орган. Eщё один важный момент – регистрация в ПФР новорожденных детей с присвоением им СНИЛС. В течение 2016 года на детей в регионе оформлено свыше 13 тысяч таких страховых свидетельств.