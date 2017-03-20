Рязанские школьники начали свой путь в профессию

Сегодня в Рязанской областной научной универсальной библиотеке в рамках социального проекта «Профстарт» состоялась встреча учащихся школ Рязани с представителями различных профессий. Ребята общались с архитектором, молодежным министром здравоохранения, психиатром, юристом, ветврачом, зоотехником, библиотекарем и журналистом. СМИ представлял ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев.

В ходе общения специалисты рассказали ребятам об особенностях своих профессий, важности и необходимости для общества. После общения школьники смогут побывать на предприятиях и в организациях, где трудятся профессионалы и, возможно, получат от них творческое задание.

По мнению руководителя проекта Анны Малашиной, такие встречи помогают ребятам больше узнать о профессиях из «первых уст» и таким образом сделать свой выбор в пользу той или иной профессии, чтобы после окончания школы выбирать учебное заведение уже осознанно.

Проект «Профстарт» реализуется в Рязани уже второй год. Педагоги школ Рязани, старшеклассники и их родители сочли его перспективным и очень нужным в плане подготовки к выбору своей будущей профессии.