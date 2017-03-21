Берег памяти

Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем

Экспонат с более чем двухвековой историей обнаружили и подарили школе №62 члены секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани.

В учебном заведении уже несколько лет работает музей, посвященный атомной подводной лодке «Курск», затонувшей вместе с экипажем в 2000-м году в Баренцевом море. Открыть экспозицию педагоги школы решили в знак уважения к семье уроженца Спасского района Андрея Борисова. Его вдова Наталья Анатольевна работает здесь учителем начальных классов, а сын Александр проучился с 1 по 11 класс, окончив школу в 2016 году.

В музее выставлены личные вещи и документы Борисова, а также его сослуживцев, уроженцев Рязанской области Александра Рузлева и Анатолия Беляева. Дополняют экспозицию рисунки учеников и подарки ветеранов флота – картина маслом с изображением подводной лодки в море, элементы обмундирования моряка, фотографии и другие предметы. Ветераны поддерживают связь со школой и часто приходят в гости, особенно в преддверии Дня моряка-подводника. Якорь высотой около двух метров стал особым подарком школе №62 и занял свое место в углу школьного музея. Его дополняют 118 морских раковин, тоже подаренных ветеранами флота. Количество ракушек символично: оно совпадает с числом членов экипажа, погибших на «Курске».

Председатель секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани, старший мичман в отставке Федор Репич рассказал, что старинный якорь был обнаружен в 2016 году на раскопках в центре Рязани. Ученики и педагоги школы сами восстанавливали будущее украшение музея – отчищали от ржавчины, грунтовали и красили. Экспонат презентовали на концерте, где дети рассказали об истории создания подводных лодок, а ветераны поделились воспоминаниями о работе на глубине. Встреча продолжилась чаепитием.

Ученики школы №62 и руководитель музея Марина Петренко надеются расширить экспозицию и узнать больше о жизни и службе моряков. В планах детей и педагога – побывать с экскурсией в закрытом поселке Видяево в Мурманской области, где расположена военно-морская база Северного флота.