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Выпуск № 49 (5336)
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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Шестая полоса
Общество
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Индустрия хорошего настроения

В Рязани сегодня работает более 1000 предприятий сервиса
Автор фото: Александр Королев | Индустрия хорошего настроения
Фото: Александр Королев.

В торжествах по случаю профессионального праздника работников службы быта, состоявшихся на минувшей неделе, участвовали представители разных возрастов и профессий: модельеры, художники, повара, парикмахеры, продавцы, ветераны, студенты Рязанского технологического колледжа. Собравшихся приветствовали глава администрации г. Рязань Олег Булеков, начальник управления инвестиционной политики развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Виталий Ларин. С профессиональным праздником работников отрасли поздравила депутат областной Думы Татьяна Гусева.

В последние годы в Рязани возросло число парикмахерских, ателье мод, автосервисных предприятий, мастерских по ремонту бытовой техники и обуви. Так, мастера обувного ателье Ольги Суховой готовы выполнить заказ любой сложности быстро и качественно. На выставке были показаны изделия мастеров этого ателье, а также художников творческого объединения «Дар», ателье «Вернисаж», мастеров росписи по шелку фирмы «Рокада», других больших и малых предприятий, которые оказывают рязанцам сервисные и бытовые услуги.

– У предприятий торговли и бытовых услуг большой потенциал для развития: возрастает качество предоставляемых услуг, улучшается культура обслуживания, меняется облик торговых и сервисных предприятий. Внимание и доброжелательность по отношению к клиентам, компетентность и профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям и впредь останутся визитной карточкой рязанских предприятий службы быта, – сказал Олег Булеков.

– Бытовое обслуживание относятся к числу наиболее важных сфер обеспечения жизнедеятельности региона, – подчеркнула Татьяна Гусева. – От профессионализма тружеников этих отраслей, их добросовестного и ответственного отношения к делу во многом зависят уют и комфорт в домах, качество жизни и настроение людей.

Участники праздника, студенты Рязанского технологического колледжа Кристина Назина, Евгения Клочкова, Екатерина Мещерякова через год получают дипломы и будут работать товароведами. Профессию они выбрали самостоятельно, считают ее нужной и полезной. За годы учебы девушки не только многое узнали о товарах, особенностях их выбора, но и могут теперь поделиться этой информацией с покупателями.

В Рязани сегодня работают более тысячи предприятий службы быта. Постоянно совершенствуя методы их работы и профессиональное мастерство занятых в сфере бытового обслуживания, внедряются новые технологии, которые позволяют повысить качество услуг. За последние пять лет объем сервисных услуг составил 289 млн. рублей. За успешную деятельность многие представители отрасли были награждены Почетными грамотами и подарками. Для них был показан праздничный концерт.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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