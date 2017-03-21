Морская муза

В Музее истории молодежного движения начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя

Первыми с экспозицией познакомились учащиеся школ № 1 и № 10. Перед вернисажем ребята встретились с писательницей Людмилой Анисаровой, автором книги о Новикове-Прибое, выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2012 году, и ветераном ВМФ, капитаном II ранга Геннадием Катышевым. Они рассказали школьникам о жизни выдающегося писателя-мариниста, его творчестве и службе в морфлоте.

Алексей Силыч Новиков-Прибой (настоящая фамилия Новиков) родился в селе Матвеевское Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Сасовского района Рязанской области), в крестьянской семье. В 22 года был призван в армию, служил на Балтийском флоте матросом (1899 – 1906), был отправлен на войну с Японией, участвовал в Цусимском сражении, попал в плен. Самое значительное произведение Новикова-Прибоя – историческая эпопея «Цусима».

После лекции школьников познакомили с экспозицией. Она составлена из фотографий, рукописей, книг, документов, хранившихся в фонде музея. Часть выставки посвящена семье Алексея Силыча. В ней представлены фотография его матери Марии Ивановны (польки, сироты, воспитанницы монастыря в Варшаве, принявшей по просьбе мужа православие), семейное фото с женой, детьми и племянницей. Снимки рассказывают и об увлечениях писателя. На одном из фото Новиков-Прибой стоит с ружьем и трофеем. Охоту он полюбил с самого детства, когда его отец, потомственный военный, научил маленького Алешу стрелять и стал брать с собой на охоту. Еще одним увлечением Новикова-Прибоя было растениеводство. На его даче под руководством секретаря И.В. Мичурина был посажен сад. С самим знаменитым селекционером писатель познакомился позже.

На выставке освещена литературная деятельность Новикова-Прибоя. На снимках писатель среди работников издательства «Земля и фабрика», с которым он долгое время сотрудничал, с Максимом Горьким, его другом и наставником, благодаря которому Новиков-Прибой начал печататься.

Интересен рассказ о фильме «Капитан первого ранга», снятом по одноименному произведению Новикова-Прибоя «Таллинфильмом». Она включает в себя афиши (есть здесь и фотография афиши рязанского кинотеатра «Родина»), кадры из фильма, последнее прижизненное издание книги «Капитан первого ранга», рукописные вставки и корректуру автора к произведениям.

В разделе, посвященом службе на флоте, можно увидеть фотографию новобранца Алексея Новикова в Кронштадте 1903 года, броненосца «Орел», на котором служил писатель.