Молодцы касимовцы

В Ночной хоккейной лиге Рязанской области путевку в Сочи завоевал «Восход СУ-2»

В решающем матче встречались «Империя» из Рязани и касимовский «Восход СУ-2». Соперничество получилось сверхнапряженным.

В первом периоде на шайбу, заброшенную форвардом «Империи» Игорем Тишкиным, точным ударом ответил касимовец Сергей Баранов. Судьба матча была решена за 42 секунды до окончания поединка: ювелирный пас Эдуарда Султанаева победным броском завершил Алексей Залеснов. 2:1 – в пользу «Восхода ­СУ-2». Команда-победительница выступала в таком составе: вратари Алексей Михайлец и Константин Забозлаев, защитники Дмитрий Прохин, Николай Гришин, Алексей Залеснов, Алексей Анурин и Станислав Романенко, нападающие Сергей Баранов, Михаил Демин, Эдуард Султанаев, Анатолий Абрамов, Алексей Рябинкин, Игорь Васичев, Сергей Суриков, Юрий Шумкин и Алексей Рыжов. В итоге касимовский «Восход ­СУ-2» добыл путевку в финал российской НХЛ, который в первой половине мая пройдет в Сочи.

В этот же вечер в матче за третье место «Автоимпорт» переиграл динамовцев с таким же счетом – 2:1. Авторами победных шайб стали Игорь Власов и Андрей Шаталов. Лучшими игроками турнира названы вратарь Владимир Бобликов, защитник Сергей Рождественский (оба – «Империя») и нападающий Эдуард Султанаев. Специальный приз вручили самому старшему участнику соревнований Анатолию Абрамову из «Восхода СУ-2».

Заключительный соревновательный день рязанской Ночной хоккейной лиги превратился в яркий спортивный праздник. Центральная трибуна Дворца спорта «Олимпийский» не смогла вместить всех желающих посмотреть перипетии решающих матчей, болельщики занимали места на ближайших. А счастливчики стали обладателями десяти телевизоров «Панасоник», приобретенных на средства щедрых спонсоров.

В торжественной церемонии закрытия рязанского турнира и награждения призеров приняли участие генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов, олимпийские чемпионы Сергей Мыльников и Андрей Коваленко, президент областной федерации хоккея с шайбой Андрей Глазунов, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Гамзин и региональный представитель НХЛ в нашей области Олег Смирнов.