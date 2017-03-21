Электронный репетитор

Студенты РязГМУ провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала

Анатомический музей Рязанского государственного медуниверситета студенты вуза посещают часто. Где еще увидишь столько заспиртованных экспонатов, дающих наглядное представление об организме человека и его внутренних органах? Преподаватели медуниверситета любят повторять: врач, плохо знающий анатомию, не только бесполезен, но и вреден.

Марина Демидова и Анастасия Матыцына учатся на первом курсе, экзамен по анатомии им сдавать через год, но объемные атласы и справочники они штудируют уже сейчас. Сегодня они пришли в музей, узнав о новом оборудовании, которое приобрел университет. Только взглянув на него, они поняли, насколько интереснее изучать строение человека, когда подспорьем служат не только стендовые модели и макеты, но и электронные терминалы.

– Мы можем послойно убирать кожу, подкожную клетчатку, мышечную ткань, остаются только внутренние органы. Можем пойти дальше, до скелета, – ассистент кафедры анатомии Сергей Почтарев демонстрирует новинку, перемещая ползунок на дисплее аппарата.

Интерактивный анатомический стол вобрал в себя последние достижения медицины и высоких технологий. У аппарата мощнейшая электронная начинка, позволяющая манипулировать изображением тела человека в 3Д-формате. Изображение можно снимать слой за слоем: кожа, мышцы и сухожилия, внутренние органы, кровеносные сосуды, нер­вная система, скелет. Такой детальной прорисовки не даст ни одна таблица. Прикосновением пальца можно менять положение тела и его органов в пространстве.

– Мое поколение училось по таблицам и муляжам, а сейчас в помощь студенту – ультрасовременное оборудование. И я уверен, что оно послужит хорошей мотивацией к обучению, а преподаватели смогут увлечь предметом всех слушателей, – говорит ректор РязГМУ Роман Калинин.

Летом прошлого года преподаватели университета познакомились с терминалом американского производства на научной конференции и решили его пробрести для вуза. Ректор университета Роман Калинин сразу дал установку: оборудование не должно простаивать. Заниматься на нем будут как студенты и ординаторы, так и курсанты факультета дополнительного образования. А еще педагоги и действующие врачи, желающие поставить лечение и диагностику на новый качественный уровень. Ведь один аппарат фактически смог вобрать в себя всю анатомию.

– Мы, конечно же, будем показывать анатомический 3D-терминал на дне открытых дверей, чтобы абитуриенты видели материально-техническое обеспечение вуза и понимали, какую подготовку они пройдут в его стенах, – продолжает Роман Калинин.

Шаг в техническом оснащении рязанского медуниверситета сделан большой. И все же он не означает революции в образовании. Все средства и методики будут дополнять друг друга. Будущему врачу предстоит иметь дело не с виртуальной, а предметной реальностью.

Инструментов для изучения анатомии у студентов прибавляется. Если раньше знания приобретали последовательно, по крупицам, то теперь студент может загружать в себя огромные массивы информации сразу. Остается только психологически подготовить себя к такому образованию. И пользоваться благами технической эволюции, совмещая быстродействие терминалов с творческими возможностями человека.