Путешественник. Ученый. Гражданин

О жизни и деятельности великого земляка – через призму дней сегодняшних

В Рязанской областной научной библиотеке им. Горького проведена межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 190-летию со дня рождения видного государственного деятеля, ученого, прославленного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского.

В конференции приняли участие представители регионального министерства культуры и туризма, Рязанского отделения Русского географического общества, ученые Рязанского государственного университета им. С. Есенина, студенты, школьники, сотрудники библиотек Рязани, Липецка, музея с. Гремячка Милославского района и краеведческого музея г. Чаплыгина Липецкой области. Плодотворной работе во время сеанса видеосвязи участникам конференции пожелал правнук Петра Петровича – Александр Семенов-Тян-Шанский. Доклады, с которыми выступали участники конференции, касались разных сторон жизни и деятельности Петра Семенова-Тян-Шанского.

Семенов-Тян-Шанский многим известен как покоритель, первооткрыватель и первоописатель Тянь-Шаня. Эти открытия и описания были им сделаны в возрасте 30 лет, а еще, в возрасте 23–25 лет, он работал над переводами научных трудов немецких ученых, чье мнение в XIX веке не принято было подвергать сомнению, а Семенов критиковал их работы за неточности в выводах. Известна и деятельность Петра Петровича по организации проведения первой переписи населения в России, за которой последовала отмена крепостного права. Всю научную базу этой колоссальной работы проводили специалисты и среди них – Петр Петрович, который первый в стране составил географическое описание нашего Отечества.

Его работы до сих пор не утратили актуальности.

– Неоспорима также заслуга ученого и в упорядоченности описательных характеристик отдельных географических объектов: озер, рек, гор, населенных пунктов. Такого подхода ученые придерживаются и сегодня, – отметил заведующий кафедрой физической географии РГУ им. С.А. Есенина Алексей Водорезов.

Ведущий специалист по связям с общественностью Центра региональных проектов РГУ, член правления регионального отделения Российского общества «Знание» Наталья Семкина обратила внимание на то, что в зале и среди докладчиков много молодежи. В их числе – Александр Шувалов, методист отдела Чаплыгинского краеведческого музея (Липецкая область), который выступил с докладом о Семеновском имении в Ораниенбурге (ныне Чаплыгин).

Научный руководитель Александра Шувалова, заведующая музеем Светлана Макеева рассказала, что интерес к музейному комплексу в последние годы возрастает. Усадьба Семеновых – единственная сохранившаяся деревянная усадьба начала XIX века в Липецкой области – включена в туристический автокластер «Ораниенбург». Гости в Чаплыгин приезжают из разных городов ЦФО, интересуются судьбой ученого и его потомков.

И они, проживая не только в России, но и в других странах мира, охотно идут на контакт. Летом на базе музея будет проходить международная конференция, посвященная Петру Петровичу. О своем участии в конференции уже заявили родственники Семенова-Тян-Шанского из Петербурга и Франции.