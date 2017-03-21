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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Пятая полоса
Общество
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Передышка перед рывком

Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
Автор фото: Татьяна Железнова | Передышка перед рывком
Фото автора.

С лекцией на тему «Дональд Трамп: Америка в поисках выхода из глобального тупика» в конференц-зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина выступила доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Георгиевна Пономарева.

Елена Пономарева – политолог, историк, публицист, президент Международного института развития научного сотрудничества (МИРНАС), заместитель директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН).

– Для нас большая честь – принимать коллег из ведущего российского вуза, где готовят дипломатов, поэтому, думаю, сегодняшнее событие будет для всех интересным, – сказал и.о. ректора университета Андрей Минаев.

Относительно избрания 45-го президента США Елена Пономарева привела слова американского историка и политолога Эдварда Люттвака: «Трамп – это на 90 процентов неизбежность американской внешней политики». Экспансионизм, который был главным вектором политики США в последние годы, обернулся слишком большим бременем для самой страны и привел к надрыву американской экономики. Силы, которые не хотели повторения этого сценария, поддержали Трампа. С новым президентом пришло осознание, что перемены будут. По словам лектора, вся история США – это история чередования двух тенденций – расширения (как правило, времена демократов) и сжатия (как правило, времена республиканцев, за исключением Буша-младшего).

– Если мы посмотрим на политику Трампа как реакцию на экспансионизм, это означает передышку для США, сосредоточенность Америки на своих внутренних проблемах. Америка Трампа должна быть понята, с моей точки зрения, как Америка, которая готовится к новому прыжку в новых исторических условиях, – отметила Елена Пономарева.

Проанализировав ближайшее окружение Трампа, лектор заметила, что вырисовывается устойчивый союз нефтяников и банкиров. Этот кадровый расклад и глобальные процессы, происходящие в мире, говорят о том, что грядущие преобразования неизбежны.

После часовой лекции рязанские студенты живо откликнулись на предложение профессора задавать вопросы. Будущие политологи, историки, дипломаты интересовались аспектами взаимоотношений России и США, взглядом лектора на нынешнюю ситуацию в нашей стране, ее прогнозами по дальнейшей политике Соединенных Штатов.

Елена Пономарева передала в подарок вузу книги, изданные ИСАН, и свои монографии.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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