…А паникерам - не беспокоиться

Третья годовщина исторической даты – возвращения Крыма в родную гавань, которую отметила вся Россия. Очередной съезд Российского Союза промышленников и предпринимателей, в котором принял участие Президент Владимир Путин. Эти события минувшей недели имеют особое значение и в определенной степени взаимосвязаны.

По итогам съезда РСПП отмечалось, что прогнозы паникеров и недоброжелателей относительно Крыма оказались несостоятельными. Памятные слова Барака Обамы «Экономика России разрывается в клочья» оказались просто пустым вздором. Антироссийские санкции не сработали. Инфляция в стране сегодня низкая как никогда. Государственные финансы в приличном состоянии.

За последние недели все международные рейтинговые агентства улучшили свою оценку российской экономики. Это прямой совет инвесторам увеличить свои вложения в Россию. Это не наша оценка. Это западная оценка. Они вынуждены это сделать. Экономика России постепенно переходит к развитию, отметили и экономисты, и политкомментаторы.

Три года, действительно, не такой большой срок. И хорошо помнится, в пору, когда наша страна оказалась в тисках введенных «из-за Крыма» санкций, нередко звучали панические причитания: вот, мол, теперь все деньги пойдут на решение крымских проблем, а мы окажемся в изоляции от мира. Впрочем, были не только «причитания», но и конкретные действия со стороны «ридной Украйны»: Крым отрезали от водопровода, электросетей, устраивали блокады. А крымчане только сильнее верили в Россию и помогли нам вместе с ними осознать себя патриотами Отечества.

За эти годы, в непростых условиях санкций в Крым пришли из России электричество, газ, инвестиции. Таксист, который вез нас в аэропорт Симферополя, рассказывал: люди стали возвращаться домой, появилась работа, появились заработки, появилась возможность строить жилье, учить детей, появилась вера в будущее. С каждым месяцем становится короче путь к Крыму – работы на строительстве моста идут ударными темпами.

Тем, кто вводил санкционную политику в отношении России, даже осознав ее бесперспективность, трудно признать свою неправоту. Но это – их проблемы. Главный ответ от России они уже получили: с нами нельзя говорить на языке ультиматумов.

А на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей речь шла о задачах на сегодня и завтра: деофшоризации экономики, повышении прозрачности бизнеса, о росте производительности труда, о необходимости соответствия КЗОТа сегодняшним трудовым отношениям, об улучшении инвестиционного климата.

Одним из итогов работы съезда стало подписание Соглашения между Агентством стратегических инициатив, «Деловой Россией», ОПОРОЙ России, РСПП и Торгово-промышленной палатой по подготовке и проведению национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Выступая на съезде, глава рязанского региона Николай Любимов отметил пять основных направлений, по которым будет проводиться работа по дальнейшему улучшению инвестклимата в области, в их числе – упрощение процедур ведения бизнеса, улучшение качества деловой среды, активное и грамотное продвижение возможностей региона. Цели понятны. Работаем.