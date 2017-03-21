Стройматериалы для принтера

Инновации из Рязани могут способствовать развитию строительной 3D-печати в России

Решения для изоляции строительных конструкций от корпорации ТехноНИКОЛЬ применены при возведении первого в стране здания, отпечатанного с помощью 3D-принтера непосредственно на стройплощадке.

Пилотный проект, доказавший эффективность применения аддитивной технологии (послойного синтеза) в коттеджном строительстве, уже реализован в подмосковном Ступине. Чистое машинное время печати дома площадью 38 кв. м не превысило 24 часов. Инновационные решения, предложенные ТехноНИКОЛЬ, позволили в сжатые сроки превратить бетонную коробку в пригодный для жизни комфортный дом.

Можно без преувеличения сказать, что коттедж в Ступине положил начало новому этапу эволюции строительной 3D-печати в мире. Мысль о возможностях, которые аддитивная технология может открыть в строительстве, будоражит умы ученых и изобретателей едва ли не с тех пор, как в 1986 году Чарльз Халл презентовал первый стереолитографический 3D-принтер. За 30 лет мир освоил печать автомобилей, одежды, еды, протезов человеческих конечностей. Но напечатать здание целиком – слишком масштабная задача.

В 2014 году китайская компания Shanghai WinSun явила миру серию из 10 домов, собранных из деталей, отпечатанных на гигантском принтере всего за сутки. Дома получились максимально простые и незамысловатые, но оправдали надежды строительной компании. Эконом-жилье обошлось ей вдвое дешевле по сравнению с возведенным по классическим технологиям. С тех пор в разных странах мира, в том числе и в нашей, построен ряд зданий с применением 3D-печати. Они собраны из деталей, отпечатанных на 3D-принтере в заводских условиях. Уникальность дома в Ступине в том, что он полностью напечатан на строй­площадке. Такое стало возможным благодаря изобретению молодого российского инженера Никиты Чен-юн-тай. Разработанное им оборудование Apis Cor включает в себя мобильный принтер компактных размеров и систему автоматического замешивания и подачи строительной смеси. В рабочем состоянии принтер напоминает башенный кран длиной 5,5 метра и высотой 1,5 метра. Для сравнения: длина китайского принтера составляет 150 метров. Он может осуществлять печать, находясь как внутри здания, так и снаружи.

«Мобильный принтер имеет встроенную систему автоматического выравнивания по горизонту и систему стабилизации. Он может применяться практически на любой пригодной для строительства местности. На подготовку оборудования к работе требуется менее часа, а доставить его до стройплощадки можно с помощью обычного грузовика», – комментирует PR-менеджер компании Apis Cor Анна Чен-юн-тай.

Пилотный проект, реализованный в Ступине, позволил оценить оборудование в деле. Учитывая зимнее время, работы велись под крытым тентом, где поддерживалась плюсовая температура. Само оборудование можно эксплуатировать и при минус 35˚C, но используемая в качестве «чернил» бетонная смесь пригодна для применения при температуре воздуха не ниже +5˚C. Необычная форма здания отражает возможности новой технологии: оборудование позволяет возводить дома практически любой архитектуры.

Для того чтобы коттедж стал пригодным для жизни, необходимо смонтировать фундамент и кровлю, утеплить стены, проложить коммуникации, произвести отделочные работы. Партнер проекта ТехноНИКОЛЬ предложила для дома в Ступине инновационные решения, которые позволяют максимально использовать преимущества технологии 3D-печати. Материалы, большая часть которых произведена на рязанских заводах корпорации, отличаются технологичностью и высокой скоростью монтажа, применимостью в проектах нестандартной архитектуры, высокими эксплуатационными свойствами.

Кровельная система монтировалась классическими методами, в соответствии со строительными нормами. Ведь кровля – это многослойный пирог, включающий в себя уложенные в определенной последовательности основание, паро-, тепло-, гидроизоляционные слои, и любое отклонение от технологии может привести к проблемам на этапе эксплуатации. Однако выбранное решение для плоской (в соответствии с архитектурным проектом) кровли с рязанскими материалами позволило достичь высокой скорости монтажа. В качестве утеплителя в системе применены прочные плиты из жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR. Благодаря рекордно низкой теплопроводности (0,022 ­ВТ/м*К) толщина и общий вес кровельной системы значительно меньше, чем при использовании традиционных утеплителей. Система уклонов для своевременного отведения с поверхности осадков выполнена с помощью специальной клиновидной теплоизоляции PIR Slope. Венчает кровельный пирог гидроизоляционная ПВХ мембрана LOGICROOF. В процессе монтажа ее полотна свариваются горячим воздухом с помощью специального оборудования. За смену бригада способна смонтировать 1000 кв. м кровли. И теплоизоляционный слой, и материал кровельного ковра имеют группу горючести Г1, что обеспечивает высокую пожаробезопасность системы.

В качестве теплоизоляции перекрытия использован теплозвукоизоляционный материал из каменной ваты РОКЛАЙТ (производится на рязанском заводе «Техно»).

Для теплоизоляции стен демонстрационного дома ТехноНИКОЛЬ предложила сразу 2 инновационных решения: с одной стороны здания фасады утеплены с помощью засыпного теплоизоляционного материала на основе жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR, с другой – заливного полиуретанового состава. Эти технологии не требуют наличия крепежа, позволяют заполнить все пустоты в пространстве между несущей стеной и внешней бетонной конструкцией и избежать образования мостиков «холода». Благодаря тому, что материалы обладают одними из самых низких коэффициентов теплопроводности среди продуктов массового применения (коэффициент теплопроводности крошки LOGICPIR – 0,022 ВТ/м*К, заливного утеплителя из полиуретановой пены – 0.023-0,025 ВТ/м*К), для создания комфортного микроклимата в доме достаточно небольшого слоя, что позволяет существенно не утяжелять конструкции.

– В дальнейшем при модернизации оборудования фасадное утепление вполне можно будет осуществлять параллельно с печатью здания. Учитывая перспективность технологии 3D-печати, мы намерены продолжить разработки в этом направлении, – комментирует руководитель инженерно-технического центра компании ТехноНИКОЛЬ Дмитрий Михайлиди. – При этом мы исследуем вопросы не только изоляции, но и усиления конструкций при помощи продуктов строительной химии, полимерных составов, а также включения различной фибры.

У компании Apis Cor уже появились первые покупатели оборудования из числа крупнейших в стране застройщиков, а это значит, что строительная 3D-печать – уже не будущее, а настоящее коттеджного строительства. Кто знает, может через несколько лет 3D-печать изменит архитектурный облик и рязанских коттеджных поселков, а на смену привычным строительным бригадам придут обслуживающие оборудование инженеры.