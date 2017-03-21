Деловая хроника

Детская площадка над парковкой

Интересный вариант экономии городской территории будет реализован в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе

За счет стилобатных конструкций, которые сейчас возводятся рядом с первым корпусом «Парусов», удастся расположить детские игровые площадки над автомобильной парковкой. На приподнятые над землей и тщательно огороженные площадки можно будет пройти прямо от подъезда. В то же время автомобили «под крышей» будут защищены от нагревания солнечными лучами летом, от дождя осенью и от снега зимой.

Расселяемся

Около 10 млн. кв. м аварийного жилья расселено в РФ, еще столько же нуждается в расселении

– Около 10 млн. кв. метров аварийного и ветхого жилья в России нуждается в расселении на данный момент, однако общий объем аварийного фонда зарегистрировать невозможно, – считает первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

Всего в рамках федеральной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья было расселено около 10 млн. кв. м жилья. Пока расселяли эти 10 млн., было зарегистрировано еще около 10 млн. По словам Леонида Ставицкого, регистрировать сегодня реально существующий объем аварийного фонда не представляется возможным.

Эффективно, значит комфортно

Эффективность российских городов будет оцениваться по комфортности городской среды

Об этом заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис на панельной дискуссии «Новая экономика городов: креативный капитал и территориальное развитие», прошедшей на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

В период изменения структуры глобальной экономики важным аспектом развития городов становится конкуренция за людей. Комфортная городская среда выходит на первый план при выборе города для жизни и развитии креативного капитала.

По словам замминистра, городская среда играет две важнейшие роли в развитии как муниципалитетов, так и страны, она призвана мотивировать людей выбирать для жизни российские города и помогает воспитывать и формировать новое поколение россиян, которому предстоит принимать участие в создании новой экономики страны. Именно поэтому формирование комфортной городской среды стало одним из приоритетов развития страны.

– Осознание обратить внимание на эту сферу пришло не только на уровне экспертов, федерального правительства. Губернаторы, бизнес четко понимают, что в настоящее время идет конкуренция за будущее поколение, – подчеркнул Андрей Чибис. – Первым шагом по становлению городов новой формации должно быть их приведение к элементарному порядку: убрать мусор, благоустроить дворы и общественное пространство, наладить освещение. Это план на ближайшие 2 года.

Для решения проблемы компетенций в части формирования городской среды необходимо использовать мировой и российский опыт. При этом важно сохранить индивидуальность городов, создать или усилить бренд города.

– Задача городов, управленческих команд и талантливых ребят – искать и подчеркивать особенности этих городов. Это повышает не только экономический эффект, но и уровень комфорта проживания в них, – отметил Андрей Чибис.

Чтобы дороги были ровными и безопасными

Перед дорожниками поставлена задача – активизировать работу по ремонту автотрасс

Глава региона Николай Любимов на заседании правительства области поручил четко определиться с тем, на каких участках автотрасс ремонт надо сделать в первую очередь. Если в ходе проверок будут выявлены недочеты, то к подрядчикам следует применить все меры, предусмотренные законодательством. Это касается как городских, так и муниципальных дорог. Особое внимание надо обратить на состояние федеральных трасс, а также участков, соединяющих автодороги общего пользования с общественно значимыми объектами в сельских населенных пунктах.

По словам главы региона, в настоящее время на ряде участков автодорог проводится ямочный ремонт полотна, но это временная мера. Работа должна быть завершена в сжатые сроки, и как только позволят погодные условия, там будут проведены стандартные работы.

В 2017 году сумма регионального Дорожного фонда составляет около 5 млрд. рублей, что не меньше, чем в прошлом. При этом ожидается получение дополнительных средств из федерального бюджета – порядка 800 млн. рублей.

Правительством региона подписано Соглашение с Федеральным дорожным агентством о развитии транспортной инфраструктуры рязанской агломерации, согласно которому область вошла в число 34 субъектов РФ для реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем средств программы, рассчитанной до 2025 года, – 1 млрд. 260 рублей из федерального и регионального бюджета. Агломерация состоит из ядра: город Рязань и пять районов – Рязанский, Рыбновский, части Клепиковского, Спасского, Пронского и г. Новомичуринск. Согласно проекту, доля автодорог, соответствующих нормативному состоянию, должна составить 85 процентов.

В 2017 году увеличено финансирование на содержание, ремонт и капремонт автодорог, субсидии муниципальным образованиям на эти виды работ. В текущем году на ремонт дорог «картами» за счет системы «Платон» запланировано 634 млн. рублей. Особое внимание уделяется участкам, которые отмечаются гражданами «на карте убитых дорог», многие из них включены в план ремонтной кампании на текущий год.

Жилье для молодых

Министерство строительства и ЖКХ предоставит регионам средства на реализацию федеральных целевых программ по строительству жилья. Об этом сообщили в ведомстве

Минстрой заключил соглашения с 75 регионами о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. До конца марта ведомство направит на эти цели 4,2 млрд. рублей. По его расчетам, реализация соглашения поможет улучшить жилищные условия около 15 тыс. молодых семей в этом году.

Также по ФЦП «Жилище» из федерального бюджета будут выделены средства на строительство в регионах транспортной внутри­квартальной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Село строится

Рязанская область является одним из лидеров в стране по реализации проектов комплексной компактной застройки в сельской местности

С 2009 года построено 19 поселков в Касимовском, Ряжском, Рязанском, Старожиловском, Александро-Невском, Рыбновском, Сасовском, Ермишинском, Захаровском и Чучковском районах.

Минсельхоз России и правительство области заключили Соглашение на предоставление в 2017 году региону субсидий из федерального бюджета в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года». Средства будут выделены в размере 32,7324 млн. рублей. Кроме того, порядка 30 млн. рублей предусмотрено из област­ного бюджета. Они будут направлены на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, в том числе строительство инженерных коммуникаций и дорог, благоустройство территорий. Планируется,

что будут завершены работы в с. Тюшево Рязанского района, где предполагается строительство 49 индивидуальных домов для специалистов ООО «Авангард», а также в с. Сергиевский Боровок Александро-Невского района – на возведение 18 домов для работников СПК «Мир».

По этажам – с комфортом

С переходом на сервис «ОТИС Лифт» время простоя в домах «Зеленого сада» заметно сократилось

С 1 ноября 2016 года лифтовое хозяйство во всех домах, находящихся в управлении компании «Зеленый сад – Мой дом» (входит в группу компаний «Зеленый сад»), обслуживает ООО «ОТИС Лифт» – сервисное подразделение известного немецкого концерна.

Под контролем профессиональной команды инженеров находятся все без исключения лифты, будь это устройства фирмы «ОТИС» или других производителей. Жильцы уже успели оценить преимущества нового сервиса. Время простоя лифтов после перехода на обслуживание «ОТИС Лифт» сократилось на 47 процентов.

– С первых дней сотрудничества мы убедились, что специалисты OTIS работают на очень высоком уровне, – отметил заместитель директора УЖК «Зеленый сад – Мой дом» Виталий Родненков. – Мгновенная реакция на заявки, постоянная обратная связь, оперативный ремонт – все это помогает в работе. Тридцатиминутный норматив освобождения застрявших в лифте жильцов строго соблюдается. Но таких инцидентов становится все меньше.

– «ОТИС» является мировым лидером в производстве и сервисном обслуживании лифтового оборудования, эскалаторов и траволаторов, – подчеркнул региональный директор по операциям нового оборудования и сервиса, директор Владимирского филиала OTIS Russia Максим Уткин. – Опыт и профессионализм высококвалифицированных специалистов «ОТИС» гарантируют строжайший контроль качества, безопасную и бесперебойную работу лифтового оборудования, а также своевременное и оперативное сервисное обслуживание. Разрабатывая концепцию сервиса, компания «ОТИС» максимально учитывает как интересы заказчика с точки зрения технологичности и надежности оборудования, так и пассажира – безопасность и комфорт его поездки. Безопасность – один из абсолютов компании ОТИС».

Благоустроенные дворы

«Северная компания» заботится о комфорте будущих жильцов своих домов в Дашково-Песочне, Канищеве и на Солотчинском шоссе

Благоустройство дворов – стандарт, описанный в «Правилах благоустройства территории муниципального образования – город Рязань», утвержденных в мае 2012 года. Еще до начала строительства архитекторы «Северной компании» составляют проект так, чтобы выполнить их, а также «Нормативы градостроительного проектирования», где сказано, какие площади зеленых зон, детских и спортивных площадок, а также автопарковочных мест должны приходиться на каждого будущего жильца.