Вместе в работе и на лыжне

В Солотче, на спортивной базе «Старт» ФСО профсоюзов «Россия», состоялись традиционные спортивные соревнования по лыжам

Гонки среди команд предприятий и организаций строительства и промстройматериалов организованы областным комитетом профсоюза строителей России.

На старт вышли команды 6 организаций: ООО «Рязанский завод ЖБИ-3», ЗАО МПК «КРЗ», ООО «СПК – Зелёный сад», АО «Михайловцемент», ЗАО «Керамзит» и ЗАО «ОПС-Шилово», всего142 спортсмена. На дистанциях 3 км для мужчин и 1 км для женщин состоялись азартные соревнования за переходящий Кубок обкома профсоюза строителей, который по итогам соревнований прошлого года оставался в ЗАО «Керамзит».

Первое место и кубок с вручением грамоты и денежного приза в очередной раз завоевала команда ЗАО «Керамзит». Второе и третье места также с вручением грамот и денежных призов присуждены командам АО «Михайловцемент» и ЗАО МПК «КРЗ».

Первое место в личном зачете среди женщин в соответствующих возрастных группах заняли спортсменки Мария Быкова (ЗАО «Керамзит»), Наталья Гудкова (ЗАО «Керамзит») и Ирина Шашкова (АО «Михайловцемент»). Среди мужчин лидировали Рустам Шарафутдинов (ЗАО «Керамзит»), Роман Рунов (АО «Михайловцемент») и Михаил Ульянов (ЗАО «Керамзит»).

Грамоты и памятные призы «За преданность спорту и волю к победе» вручены Ирине Фроловой (ЗАО «МПК «КРЗ»), Анатолию Воробьеву (ЗАО «МПК «КРЗ»). Все спортсмены были материально поощрены непосредственно на предприятиях. Руководителям АО, профкомов, принявшим участие в организации и проведении спортивного мероприятия, за поддержку и развитие спорта в своих организациях и на отраслевом уровне вручены благодарственные письма.

По итогам соревнований была сформирована команда обкома профсоюза строителей, которая участвовала в лыжных соревнованиях в рамках межотраслевой Спартакиады Рязанского областного союза организаций проф­союзов. В них участвовали 10 команд отраслевых организаций профсоюзов. Команда обкома профсоюза строителей заняла 3-е место.

В мае обком профсоюза строителей планирует провести лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу.

С. Гаплыкова