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21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Четвёртая полоса
Строитель
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Ловись, рыбка!

Состоялись соревнования по подледному лову
Ловись, рыбка!

В состязании, которое традиционно весной организует Союз строителей области, приняли участие одиннадцать команд. С каждым годом любителей подледного лова становится все больше.

Только от одного вида озера на лицах рыбаков читалось огромное удовлетворение от встречи с природой. Здоровый азарт не покидал их весь день. В результате первое общекомандное место заняли рыбаки из СПК «Зеленый сад». Второе место – у команды ООО «ЖБИ-2» и третье – у рыбаков ООО «ЖБИ-3» и ЗАО «Рязанский кирпичный завод».

В личном зачете больше всех рыбы поймал Н. Старков из СПК «Зеленый сад». Второе место поделили работники ООО «ЖБИ-2» Д. Хромов и Е. Холин. Третий результат у А. Жихарева из ООО «ЖБИ-3».

Самую крупную рыбу поймал В. Буланов из СПК «Зеленый сад». В скоростном бурении лунок победу одержал Д. Хромов из ЖБИ-2.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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