Областная общественно-политическая газета
14:33 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону» В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиЗа выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции Троицкая школа в Рязанской области войдет в электронную базу ОНФ
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017
Просмотров: 61
Выпуск № 49 (5336) |
Третья полоса
Строитель
Версия для печати

Саморегулирование по новым правилам

Саморегулирование по новым правилам

Более 200 членов насчитывает в своих рядах Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение рязанских строителей». Недавно председателем Правления ассоциации избран Василий Григорьевич Микитюк. С ним мы и ведем разговор о наиболее важных проблемах в системе саморегулирования в строительстве.

Р.В. – Василий Григорьевич! Какие вопросы и проблемы вы считаете наиболее важными в настоящее время?

В.М. – Несомненно, главная задача в этой сфере – реформа саморегулирования строительной отрасли в рамках закона 372-ФЗ, который вносит существенные изменения в организацию компенсационного фонда, предъявляет требования к кадровому составу инженерного персонала организаций и требует корректировки основной массы внутренних документов ассоциации. Большая часть этой работы уже выполнена, осталось сделать, пожалуй, самое трудное – разработать и утвердить квалификационные требования к специалистам. Проблема заключается в том, что вводится правило: в каждой строительной организации должно быть как минимум два специалиста по организации строительства, которые по закону будут называться «главные инженеры проектов». К этим специалистам предъявляются повышенные требования по образованию и стажу работы. Они будут включены в Национальный реестр специалистов, ведение которого поручено национальному объединению строителей «НОСТРОЙ». Да, это сложно, но есть закон, сроки его исполнения. Информация до членов ассоциации доведена, и нет сомнений, что мы выполним все требования в срок.

Р.В. – Как вы считаете, будет ли принятие этого документа способствовать наведению порядка в сфере регулирования?

В.М. – Абсолютной новацией закона 372-ФЗ является прин­цип регионализации, то есть правило, по которому строительная компания должна состоять только в СРО того региона, в котором зарегистрирована. Основная часть саморегулируемых организаций, в основном региональных, к этому относится положительно, поскольку это позволит избавиться от фирм-однодневок.

Р.В. – Одна из болевых точек системы саморегулирования в строительстве – сохранность компенсационных фондов СРО. Как вы прокомментируете эту проблему?

В.М. – Могу лишь сказать, что рязанская Ассоциация СРО «ОРС» в этом направлении занимает одно из ведущих мест в России – все средства компенсационного фонда, внесенные нашими членами, не только сохранены, но и приумножены. По показателю прироста мы находимся в десятке лучших.

Р.В. – Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы дополнить систему саморегулирования для ее более эффективной работы?

В.М. – Считаю, что система саморегулирования в строительстве – это не какая-то конечная цель, а механизм регулирования сложного процесса строительства, который государство передало общественным организациям в рамках общего процесса демократизации общества. Да, надо признать, что не все происходит гладко. Но могу заверить, что в Ассоциации СРО «ОРС» действуют очень четкие и жесткие правила как по вступлению в члены организации, так и нахождению в числе ее членов.

В целях совершенствования системы, на мой взгляд, необходимо законодательно определить и увеличить роль страхования в деле защиты имущественных интересов заказчиков от недобросовестных подрядчиков. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний строительный бизнес.

Р.В. – Взаимодействуете ли вы в своей работе с органами власти?

В.М. – Мы постоянно контактируем с министерством строительного комплекса Рязанской области как в информационном плане, так и в вопросах подготовки новых внутренних нормативных документов с учетом имеющейся практики. Считаем это очень важным, так как взаимодействие органов власти и общественных организаций, одной из которых является наша ассоциация, – важная составляющая процесса демократизации общества.

Р.В. – Как вы относитесь к результатам работы рязанского «Политеха», где готовят кадры для строительной отрасли?

В.М. – Несомненно, наш «Политех», как его называет большинство рязанцев, вносит огромный вклад в обучение специалистов строительной отрасли. Его руководство находит новые методы подготовки специалистов, тесно взаимодействует с предприятиями и организациями Рязани. Это учебное заведение, несомненно, важно как для Рязани, так и области, так как решает важнейшие задачи: дает возможность получить высшее образование юношам и девушкам, решившим посвятить себя профессии строителя, причем в родном городе. В нынешних условиях это очень важно.

Р.В. – Спасибо, Василий Григорьевич.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
С новосельем
Здание новой школы с детским садом открылось в селе Октябрьское Пронского района
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Ресурс развития
Сохранение культурного наследия способствует росту экономического и интеллектуального потенциала территории
Ирина Сизова
Вести районов
Вести районов
Праздник
Три года в родной гавани
В Рязани отпраздновали третью годовщину возвращения Крыма в Россию
Татьяна Железнова
Общество
Привлекательный и комфортный
Таким должен стать рязанский регион в ближайшем будущем
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Сотрудничество в интересах рязанцев
Вопросы взаимодействия областной власти с региональным отделением политической партии ЛДПР обсуждались во время рабочей встречи главы региона Николая Любимова с координатором рязанского отделения партии Юрием Кравченко. ...
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Культурный обмен
Художник Никас Сафронов проведет мастер-классы для талантливой рязанской молодежи
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Паводок под контролем
Глава МЧС Владимир Пучков проверил готовность рязанцев к паводку
Михаил Скрипников
Общество
Кадры для выборов
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Татьяна Железнова
Общество
С учетом мнения общества
Законопроект об Общественной палате региона обсудили с общественностью
Общество
Профессионализм и ответственность
В Рязани чествовали лучших представителей коммунального хозяйства области
Валентина Севостьянова
Общество
Без задержек и срывов
выплачиваются пенсии и социальные пособия в Рязанской области
Людмила Иванова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Строитель
Динамика положительная
На заседании общественного совета обсудили итоги работы строительного комплекса в прошедшем году
Валентина Севостьянова
Строитель
Жилье для молодых строит «Северная компания»
Специальные программы от застройщика и выгодная ипотека делают покупку квартиры доступнее
Валентина Севостьянова
Строитель
Для сотрудников и клиентов
В доме компании «Зеленый сад» открылась лучшая по оснащению налоговая инспекция Рязанской области
Валентина Севостьянова
Строитель
Стройматериалы для принтера
Инновации из Рязани могут способствовать развитию строительной 3D-печати в России
Валентина Севостьянова
Строитель
Вместе в работе и на лыжне
В Солотче, на спортивной базе «Старт» ФСО профсоюзов «Россия», состоялись традиционные спортивные соревнования по лыжам
РВ ТВ
Электронный репетитор
Студенты РязГМУ провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала
Димитрий Соколов
Общество
Путешественник. Ученый. Гражданин
О жизни и деятельности великого земляка – через призму дней сегодняшних
Лада Петрова
Общество
Передышка перед рывком
Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
Татьяна Железнова
Авторская колонка
…А паникерам - не беспокоиться
Галина Зайцева
РВ ТВ
Берег памяти
Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Татьяна Клемешева
Общество
Индустрия хорошего настроения
В Рязани сегодня работает более 1000 предприятий сервиса
Валентина Севостьянова
Культура
Морская муза
В Музее истории молодежного движения начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя
Анна Добролежа
Спорт
Молодцы касимовцы
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области путевку в Сочи завоевал «Восход СУ-2»
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы