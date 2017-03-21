Саморегулирование по новым правилам

Более 200 членов насчитывает в своих рядах Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение рязанских строителей». Недавно председателем Правления ассоциации избран Василий Григорьевич Микитюк. С ним мы и ведем разговор о наиболее важных проблемах в системе саморегулирования в строительстве.

Р.В. – Василий Григорьевич! Какие вопросы и проблемы вы считаете наиболее важными в настоящее время?

В.М. – Несомненно, главная задача в этой сфере – реформа саморегулирования строительной отрасли в рамках закона 372-ФЗ, который вносит существенные изменения в организацию компенсационного фонда, предъявляет требования к кадровому составу инженерного персонала организаций и требует корректировки основной массы внутренних документов ассоциации. Большая часть этой работы уже выполнена, осталось сделать, пожалуй, самое трудное – разработать и утвердить квалификационные требования к специалистам. Проблема заключается в том, что вводится правило: в каждой строительной организации должно быть как минимум два специалиста по организации строительства, которые по закону будут называться «главные инженеры проектов». К этим специалистам предъявляются повышенные требования по образованию и стажу работы. Они будут включены в Национальный реестр специалистов, ведение которого поручено национальному объединению строителей «НОСТРОЙ». Да, это сложно, но есть закон, сроки его исполнения. Информация до членов ассоциации доведена, и нет сомнений, что мы выполним все требования в срок.

Р.В. – Как вы считаете, будет ли принятие этого документа способствовать наведению порядка в сфере регулирования?

В.М. – Абсолютной новацией закона 372-ФЗ является прин­цип регионализации, то есть правило, по которому строительная компания должна состоять только в СРО того региона, в котором зарегистрирована. Основная часть саморегулируемых организаций, в основном региональных, к этому относится положительно, поскольку это позволит избавиться от фирм-однодневок.

Р.В. – Одна из болевых точек системы саморегулирования в строительстве – сохранность компенсационных фондов СРО. Как вы прокомментируете эту проблему?

В.М. – Могу лишь сказать, что рязанская Ассоциация СРО «ОРС» в этом направлении занимает одно из ведущих мест в России – все средства компенсационного фонда, внесенные нашими членами, не только сохранены, но и приумножены. По показателю прироста мы находимся в десятке лучших.

Р.В. – Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы дополнить систему саморегулирования для ее более эффективной работы?

В.М. – Считаю, что система саморегулирования в строительстве – это не какая-то конечная цель, а механизм регулирования сложного процесса строительства, который государство передало общественным организациям в рамках общего процесса демократизации общества. Да, надо признать, что не все происходит гладко. Но могу заверить, что в Ассоциации СРО «ОРС» действуют очень четкие и жесткие правила как по вступлению в члены организации, так и нахождению в числе ее членов.

В целях совершенствования системы, на мой взгляд, необходимо законодательно определить и увеличить роль страхования в деле защиты имущественных интересов заказчиков от недобросовестных подрядчиков. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний строительный бизнес.

Р.В. – Взаимодействуете ли вы в своей работе с органами власти?

В.М. – Мы постоянно контактируем с министерством строительного комплекса Рязанской области как в информационном плане, так и в вопросах подготовки новых внутренних нормативных документов с учетом имеющейся практики. Считаем это очень важным, так как взаимодействие органов власти и общественных организаций, одной из которых является наша ассоциация, – важная составляющая процесса демократизации общества.

Р.В. – Как вы относитесь к результатам работы рязанского «Политеха», где готовят кадры для строительной отрасли?

В.М. – Несомненно, наш «Политех», как его называет большинство рязанцев, вносит огромный вклад в обучение специалистов строительной отрасли. Его руководство находит новые методы подготовки специалистов, тесно взаимодействует с предприятиями и организациями Рязани. Это учебное заведение, несомненно, важно как для Рязани, так и области, так как решает важнейшие задачи: дает возможность получить высшее образование юношам и девушкам, решившим посвятить себя профессии строителя, причем в родном городе. В нынешних условиях это очень важно.

Р.В. – Спасибо, Василий Григорьевич.