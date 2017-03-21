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Выпуск № 49 (5336)
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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Третья полоса
Строитель
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С новосельем

Здание новой школы с детским садом открылось в селе Октябрьское Пронского района
Автор фото: Александр Королев. На фото: Руководитель рязанской МПМК-4 Владимир Ходов вручает ключи от новой школы
Фото: Александр Королев.
На снимке: Руководитель рязанской МПМК-4 Владимир Ходов вручает ключи от новой школы

Участников строительства, педагогов, родителей поздравили глава региона Николай Любимов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров, вице-губернатор Сергей Филимонов, советник главы региона Олег Ковалев.

Образовательное учреждение оснащено современным оборудованием для обеспечения качественного учебного процесса: учебные классы, в том числе компьютерный, кабинет иностранного языка, медицинский кабинет, мастерские, спортивный, хореографический и актовый залы, пищеблок, школьная столовая, помещения для дет­ского сада. В новой школе будут учиться дети села Октябрьское и близлежащих населенных пунктов. Организована доставка школьников. В настоящее время в школе проходят обучение 152 ученика, в детском саду – 51 воспитанник. Дополнительно планируется открыть ясельную группу.

– Школа построена в рекордно короткие сроки, всего за один год, – сказал Николай Любимов. – Можно гордиться тем, что рязанские строители умеют быстро и грамотно работать.

Глава региона поблагодарил строителей за качественную работу и вручил награды. Знак губернатора области «За усердие» был вручен прорабу Сергею Сучкову. Почетными грамотами награждены водитель Николай Ясенев и монтажник Сергей Кургузов.

В текущем году планируется построить школы в ­ДПР-5 г. Рязани на 1100 мест и с. Ильинка Скопинского района на 132 места.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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