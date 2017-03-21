Динамика положительная

На заседании общественного совета обсудили итоги работы строительного комплекса в прошедшем году

Как сказал заместитель министра Сергей Семенов, одним из главных направлений является строительство жилья. Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2016 году составил 707,6 тыс. кв. м. Это 106,2 процента к соответствующему периоду прошлого года. Доля индивидуального жилищного строительства составила 31 процент.

В прошлом году инвестиции в строительство жилья составили более 20 млрд. руб. По данным Центробанка РФ, объем выданных ипотечных кредитов составил 11,3 млрд. рублей, или 130 процентов к 2015 году. Развитию жилищного строительства способствовали и меры государственной поддержки приобретения и строительства жилья. С помощью этих мер улучшили жилищные условия 4 198 семей.

На реализацию действующей адресной программы области по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы правительством области направлено около 3,38 млрд. рублей, из них 2,06 млрд. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1,32 млрд. руб. – средства консолидированного бюджета области. Всего в программе участвовало 45 муниципальных образований. Расселено 6,5 тыс. граждан, проживавших в аварийном жилье. Всего с 2013 года по этой программе построен 221 многоквартирный жилой дом. В процентном соотношении показатель выполнения программы составляет 182,7 процента. Рязань в реализации программ занимает второе место в России среди других субъектов Федерации.

На заседании Общественного совета Сергей Семенов также назвал те объекты социально-культурного назначения областной и муниципальной собственности, которые были построены в прошлом году. Это ФСК в Спасске, две общеобразовательные школы в г. Ряжске на 800 и в р.п. Кадом на 600 учащихся, МКЦ в Касимове, лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко», ФАП в с. Азеево Ермишинского района, дом культуры на 400 мест в р.п. Ухолово и другие объекты. С привлечением субсидий из федерального бюджета в текущем году ведется строительство Центра единоборств в Рязани, двух школ – в с. Ильинка Скопинского района и микрорайоне ДПР-5, 5А. Будет начато строительство общеобразовательных школ в Александро-Невском, Захаровском районах, детского сада на 220 мест в микрорайоне Канищево, дома культуры на 200 мест в с. Екшур Клепиковского района, ФАПов в Сараевском и Рыбновском районах, проведут реконструкцию стадиона в р.п. Старожилово. Всего в 2017 году планируется 7 объектов. Начато строительство значимого для региона объекта – комплекса зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в Рязани.

Кроме того, построено более 100 км газораспределительных сетей, газифицировано 18 населенных пунктов. Определен четкий алгоритм действий по каждому объекту, который строится с участием дольщиков.