Жилье для молодых строит «Северная компания»

Специальные программы от застройщика и выгодная ипотека делают покупку квартиры доступнее

Нередко застройщиков упрекают в том, что квартиры в строящихся домах могут приобрести далеко не все, а лишь те семьи, у которых доходы выше среднего. В последнее время в Рязани заметно выросла доля жилья, доступного для молодежи. Социально ответственные рязанские застройщики стараются не только снизить себестоимость жилплощади, но и разрабатывают специальные программы для молодых семей. Например, при регистрации брака в органах ЗАГС рязанские молодожены получают сертификат на 50 тысяч рублей от «Северной компании» – одного из крупнейших в городе и регионе застройщиков. Те родители, у которых ребенок рождается в Рязанском областном перинатальном центре, также становятся владельцами подобного сертификата. Он дает им право получить скидку на 50 тысяч рублей при заключении с компанией договора долевого участия в строительстве квартиры. В нашем городе уже есть семьи, которым достались два сертификата. Скидка при покупке квартиры составила до 100 тысяч рублей.

Кстати, у «Северной компании» цена 1 кв. м жилья одна из самых низких в городе. Это очень важно для желающих улучшить жилищные условия. Конечно, значительная доля квартир сегодня оплачивается с помощью ипотеки. Поэтому обращение в любой крупный банк, работающий в Рязани в качестве клиента «Северной компании», поможет выгодно совершить сделку. В банках-партнерах, с которыми работает компания, ставка по кредиту для покупателей оказывается ниже, чем в других, на 0,5 процента. Кроме того, молодые и многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительные льготы при оформлении ипотеки.

«Северная компания» располагает и собственной ипотечной программой, где маркетинговая процент­ная ставка может составлять 5 процентов годовых. Заметное снижение по сравнению со средними ипотечными ставками достигается за счет скидок (если сложить все причитающиеся выгоды, вычислить переплату и перевести ее в проценты). Минимальный первоначальный взнос, который требует застройщик от клиента, равен 30 тыс. руб., причем тем семьям, где недавно родился второй или последующий ребенок, юристы «Северной компании» помогают в составлении договора на оплату средствами материнского капитала. Для молодых семей со средним доходом это оптимальный вариант приобретения первого в жизни собственного жилья.