Областная общественно-политическая газета
14:32 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиТроицкая школа в Рязанской области войдет в электронную базу ОНФ Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону»
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017
Просмотров: 55
Выпуск № 49 (5336) |
Третья полоса
Строитель
Версия для печати

Для сотрудников и клиентов

В доме компании «Зеленый сад» открылась лучшая по оснащению налоговая инспекция Рязанской области
Для сотрудников и клиентов

В жилом комплексе «Славянский-2» строительной компании «Зеленый сад» открылось новое помещение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6. Руководитель Управления ФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов отметил, что на данный момент это лучшая по оснащению инспекция Рязанской области.

Специалисты компании сделали отделку помещения, помогли в оснащении. Зал для посетителей и рабочие места для сотрудников инспекции оборудованы по европейским стандартам. «Здесь созданы максимально комфортные условия и для сотрудников, и для налогоплательщиков, – отметила начальник отдела регионального УФНС Алла Кондакова. – Просторный операционный зал, выполненный в фирменных цветах службы, оборудован электронной очередью, информационными стендами, комфортными местами для ожидания и заполнения документов, компьютерами общего доступа. Все это, безусловно, позволит улучшить качество оказания услуг населению».

В зале также созданы дополнительные удобства для посетителей: на столах имеются розетки для подзарядки мобильных устройств, организована бесплатная Wi-Fi-зона. Помещение оборудовано туалетными комнатами, в т.ч. для маломобильных граждан.

«Мы считаем важным, что именно наш дом был выбран для размещения инспекции, – отметил, в свою очередь, генеральный директор группы компаний «Зеленый сад» Алексей Самохин. – Это говорит как об удобном расположении нашего объекта, так и о качестве наших услуг для арендаторов недвижимости. Мы понимали всю степень ответственности, и я благодарен руководству Управления ФНС России по Рязанской области за высокую оценку проделанной работы».

Руководство Управления ФНС России по Рязанской области поблагодарило компанию за плодотворное сотрудничество и помощь в размещении и создании комфортных условий для сотрудников Межрайонной ИФНС России №6 по Рязанской области и налогоплательщиков, вручило памятный адрес «За эффективное взаимодействие с налоговыми органами Рязанской области».

Межрайонная ИФНС России №6 работает по адресу: г. Рязань, Славянский пр-т, д. 5. Отделение обслуживает налогоплательщиков Рязанского, Рыбновского и Спасского районов. На учете в ней состоит более 230 тысяч физических лиц и свыше 2,5 тысячи – юридических. В день инспекция принимает более 300 человек.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
Жилье для молодых строит «Северная компания»
Специальные программы от застройщика и выгодная ипотека делают покупку квартиры доступнее
Валентина Севостьянова
Стройматериалы для принтера
Инновации из Рязани могут способствовать развитию строительной 3D-печати в России
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Ресурс развития
Сохранение культурного наследия способствует росту экономического и интеллектуального потенциала территории
Ирина Сизова
Вести районов
Вести районов
Праздник
Три года в родной гавани
В Рязани отпраздновали третью годовщину возвращения Крыма в Россию
Татьяна Железнова
Общество
Сотрудничество в интересах рязанцев
Вопросы взаимодействия областной власти с региональным отделением политической партии ЛДПР обсуждались во время рабочей встречи главы региона Николая Любимова с координатором рязанского отделения партии Юрием Кравченко. ...
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Культурный обмен
Художник Никас Сафронов проведет мастер-классы для талантливой рязанской молодежи
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Паводок под контролем
Глава МЧС Владимир Пучков проверил готовность рязанцев к паводку
Михаил Скрипников
Общество
Кадры для выборов
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Татьяна Железнова
Общество
С учетом мнения общества
Законопроект об Общественной палате региона обсудили с общественностью
Общество
Профессионализм и ответственность
В Рязани чествовали лучших представителей коммунального хозяйства области
Валентина Севостьянова
Общество
Без задержек и срывов
выплачиваются пенсии и социальные пособия в Рязанской области
Людмила Иванова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Строитель
Саморегулирование по новым правилам
Валентина Севостьянова
Строитель
С новосельем
Здание новой школы с детским садом открылось в селе Октябрьское Пронского района
Валентина Севостьянова
Строитель
Динамика положительная
На заседании общественного совета обсудили итоги работы строительного комплекса в прошедшем году
Валентина Севостьянова
Строитель
Стройматериалы для принтера
Инновации из Рязани могут способствовать развитию строительной 3D-печати в России
Валентина Севостьянова
Строитель
Вместе в работе и на лыжне
В Солотче, на спортивной базе «Старт» ФСО профсоюзов «Россия», состоялись традиционные спортивные соревнования по лыжам
Строитель
Ловись, рыбка!
Состоялись соревнования по подледному лову
Валентина Севостьянова
РВ ТВ
Электронный репетитор
Студенты РязГМУ провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала
Димитрий Соколов
Общество
Путешественник. Ученый. Гражданин
О жизни и деятельности великого земляка – через призму дней сегодняшних
Лада Петрова
Общество
Передышка перед рывком
Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
Татьяна Железнова
Авторская колонка
…А паникерам - не беспокоиться
Галина Зайцева
РВ ТВ
Берег памяти
Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Татьяна Клемешева
Общество
Индустрия хорошего настроения
В Рязани сегодня работает более 1000 предприятий сервиса
Валентина Севостьянова
Культура
Морская муза
В Музее истории молодежного движения начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя
Анна Добролежа
Спорт
Молодцы касимовцы
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области путевку в Сочи завоевал «Восход СУ-2»
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы