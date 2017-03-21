Для сотрудников и клиентов

В доме компании «Зеленый сад» открылась лучшая по оснащению налоговая инспекция Рязанской области

В жилом комплексе «Славянский-2» строительной компании «Зеленый сад» открылось новое помещение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6. Руководитель Управления ФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов отметил, что на данный момент это лучшая по оснащению инспекция Рязанской области.

Специалисты компании сделали отделку помещения, помогли в оснащении. Зал для посетителей и рабочие места для сотрудников инспекции оборудованы по европейским стандартам. «Здесь созданы максимально комфортные условия и для сотрудников, и для налогоплательщиков, – отметила начальник отдела регионального УФНС Алла Кондакова. – Просторный операционный зал, выполненный в фирменных цветах службы, оборудован электронной очередью, информационными стендами, комфортными местами для ожидания и заполнения документов, компьютерами общего доступа. Все это, безусловно, позволит улучшить качество оказания услуг населению».

В зале также созданы дополнительные удобства для посетителей: на столах имеются розетки для подзарядки мобильных устройств, организована бесплатная Wi-Fi-зона. Помещение оборудовано туалетными комнатами, в т.ч. для маломобильных граждан.

«Мы считаем важным, что именно наш дом был выбран для размещения инспекции, – отметил, в свою очередь, генеральный директор группы компаний «Зеленый сад» Алексей Самохин. – Это говорит как об удобном расположении нашего объекта, так и о качестве наших услуг для арендаторов недвижимости. Мы понимали всю степень ответственности, и я благодарен руководству Управления ФНС России по Рязанской области за высокую оценку проделанной работы».

Руководство Управления ФНС России по Рязанской области поблагодарило компанию за плодотворное сотрудничество и помощь в размещении и создании комфортных условий для сотрудников Межрайонной ИФНС России №6 по Рязанской области и налогоплательщиков, вручило памятный адрес «За эффективное взаимодействие с налоговыми органами Рязанской области».

Межрайонная ИФНС России №6 работает по адресу: г. Рязань, Славянский пр-т, д. 5. Отделение обслуживает налогоплательщиков Рязанского, Рыбновского и Спасского районов. На учете в ней состоит более 230 тысяч физических лиц и свыше 2,5 тысячи – юридических. В день инспекция принимает более 300 человек.