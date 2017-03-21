Привлекательный и комфортный

Таким должен стать рязанский регион в ближайшем будущем

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с заместителем Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николаем Овсиенко.

В ходе встречи он отметил, что прибыл в Рязанскую область по поручению полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. В рамках беседы шла речь о взаимодействии по ряду вопросов социально-экономического развития региона, поддержке в реализации госпрограмм в сфере внутреннего туризма.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО подчеркнул: «Рязанская область – одно из самых привлекательных мест с точки зрения туризма не только для жителей ЦФО, но и для всех граждан России. В регионе есть что показать и есть чему поучиться». Он выразил уверенность, что туристическая сфера Рязанской области будет активно развиваться.

По словам главы региона Николая Любимова, федеральная поддержка крайне важна для Рязанской области. «Я благодарен за внимание к региону, которое А.Д. Беглов и Вы оказываете нам, – сказал Николай Любимов. – Мы активно взаимодействуем с различными федеральными структурами, выполняем свои обязательства и рассчитываем, что поддержка сохранится и в дальнейшем». Врио губернатора подчеркнул, что туристический потенциал области еще не в полной мере реализован, поэтому впереди предстоит большая работа. «Мы сделаем все, чтобы рязанский регион стал еще более привлекательным для туристов, более комфортным для людей, которые в нем живут», – отметил Николай Любимов.