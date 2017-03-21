Областная общественно-политическая газета
14:32 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиРязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз Троицкая школа в Рязанской области войдет в электронную базу ОНФ Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону» За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017
Просмотров: 93
Выпуск № 49 (5336) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Привлекательный и комфортный

Таким должен стать рязанский регион в ближайшем будущем

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с заместителем Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николаем Овсиенко.

В ходе встречи он отметил, что прибыл в Рязанскую область по поручению полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. В рамках беседы шла речь о взаимодействии по ряду вопросов социально-экономического развития региона, поддержке в реализации госпрограмм в сфере внутреннего туризма.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО подчеркнул: «Рязанская область – одно из самых привлекательных мест с точки зрения туризма не только для жителей ЦФО, но и для всех граждан России. В регионе есть что показать и есть чему поучиться». Он выразил уверенность, что туристическая сфера Рязанской области будет активно развиваться.

По словам главы региона Николая Любимова, федеральная поддержка крайне важна для Рязанской области. «Я благодарен за внимание к региону, которое А.Д. Беглов и Вы оказываете нам, – сказал Николай Любимов. – Мы активно взаимодействуем с различными федеральными структурами, выполняем свои обязательства и рассчитываем, что поддержка сохранится и в дальнейшем». Врио губернатора подчеркнул, что туристический потенциал области еще не в полной мере реализован, поэтому впереди предстоит большая работа. «Мы сделаем все, чтобы рязанский регион стал еще более привлекательным для туристов, более комфортным для людей, которые в нем живут», – отметил Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
Три года в родной гавани
В Рязани отпраздновали третью годовщину возвращения Крыма в Россию
Татьяна Железнова
Сотрудничество в интересах рязанцев
Вопросы взаимодействия областной власти с региональным отделением политической партии ЛДПР обсуждались во время рабочей встречи главы региона Николая Любимова с координатором рязанского ...
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Ресурс развития
Сохранение культурного наследия способствует росту экономического и интеллектуального потенциала территории
Ирина Сизова
Вести районов
Вести районов
Праздник
Три года в родной гавани
В Рязани отпраздновали третью годовщину возвращения Крыма в Россию
Татьяна Железнова
Общество
Культурный обмен
Художник Никас Сафронов проведет мастер-классы для талантливой рязанской молодежи
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Паводок под контролем
Глава МЧС Владимир Пучков проверил готовность рязанцев к паводку
Михаил Скрипников
Общество
Кадры для выборов
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Татьяна Железнова
Общество
С учетом мнения общества
Законопроект об Общественной палате региона обсудили с общественностью
Общество
Профессионализм и ответственность
В Рязани чествовали лучших представителей коммунального хозяйства области
Валентина Севостьянова
Общество
Без задержек и срывов
выплачиваются пенсии и социальные пособия в Рязанской области
Людмила Иванова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Строитель
Саморегулирование по новым правилам
Валентина Севостьянова
Строитель
С новосельем
Здание новой школы с детским садом открылось в селе Октябрьское Пронского района
Валентина Севостьянова
Строитель
Динамика положительная
На заседании общественного совета обсудили итоги работы строительного комплекса в прошедшем году
Валентина Севостьянова
Строитель
Жилье для молодых строит «Северная компания»
Специальные программы от застройщика и выгодная ипотека делают покупку квартиры доступнее
Валентина Севостьянова
Строитель
Стройматериалы для принтера
Инновации из Рязани могут способствовать развитию строительной 3D-печати в России
Валентина Севостьянова
Строитель
Вместе в работе и на лыжне
В Солотче, на спортивной базе «Старт» ФСО профсоюзов «Россия», состоялись традиционные спортивные соревнования по лыжам
Строитель
Ловись, рыбка!
Состоялись соревнования по подледному лову
Валентина Севостьянова
РВ ТВ
Электронный репетитор
Студенты РязГМУ провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала
Димитрий Соколов
Общество
Путешественник. Ученый. Гражданин
О жизни и деятельности великого земляка – через призму дней сегодняшних
Лада Петрова
Общество
Передышка перед рывком
Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
Татьяна Железнова
Авторская колонка
…А паникерам - не беспокоиться
Галина Зайцева
РВ ТВ
Берег памяти
Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Татьяна Клемешева
Общество
Индустрия хорошего настроения
В Рязани сегодня работает более 1000 предприятий сервиса
Валентина Севостьянова
Культура
Морская муза
В Музее истории молодежного движения начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя
Анна Добролежа
Спорт
Молодцы касимовцы
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области путевку в Сочи завоевал «Восход СУ-2»
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы