Сотрудничество в интересах рязанцев

Вопросы взаимодействия областной власти с региональным отделением политической партии ЛДПР обсуждались во время рабочей встречи главы региона Николая Любимова с координатором рязанского отделения партии Юрием Кравченко.

Врио губернатора подчеркнул, что проведение таких рабочих встреч дает возможность лично познакомиться с представителями региональных отделений политических партий и обсудить наиболее значимые вопросы, которые волнуют людей. «Взаимодействие со всеми парламентскими партиями, которые имеют поддержку населения, считаю для себя очень важным», – сказал Николай Любимов. Глава региона отметил, что именно так намерен строить свою работу в дальнейшем и выразил стремление к тесному сотрудничеству в интересах жителей Рязанской области.

Юрий Кравченко, в свою очередь, поблагодарил главу региона за приглашение. Он проинформировал Николая Любимова о деятельности, которую региональное отделение партии ведет в настоящее время. «Проблемы граждан надо, безусловно, решать консолидированно, усилиями всех политических партий», – сказал Юрий Кравченко. Он выразил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе.