Культурный обмен

Художник Никас Сафронов проведет мастер-классы для талантливой рязанской молодежи

Состоялась встреча главы региона Николая Любимова с заслуженным художником России Никасом Сафроновым. На встрече обсуждалась реализация в регионе совместных проектов в культурно-образовательной сфере.

Николай Любимов приветствовал Никаса Сафронова и отметил, что готов содействовать в организации творческих проектов художника: «Мы всегда рады видеть Вас на рязанской земле, надеюсь, что Вы примете активное участие в культурной жизни региона. Предлагаю организовать в Рязани Вашу персональную выставку. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту идею осуществить».

Никас Сафронов поблагодарил за теплый прием и отметил, что уже подготовил ряд предложений по сотрудничеству с правительством области: «Я с удовольствием приму Ваше приглашение по организации выставки. Кроме того, в планах – провести мастер-классы, творческие встречи, больше работать с молодежью, которая хочет реализовать свой потенциал». Художник также подчеркнул, что теперь будет часто бывать на рязанской земле. «Постараюсь вложить в регион как можно больше своих творческих ресурсов, – отметил Никас Сафронов. – Это честь для любого человека – проявить себя и поделиться опытом с молодым поколением».