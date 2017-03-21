Паводок под контролем

Глава МЧС Владимир Пучков проверил готовность рязанцев к паводку

Вертолет министра приземлился у реки Прони в Старожиловском районе. Здесь в результате разлива под водой оказался небольшой балочный мост, соединяющий деревни Аристово и Бутырки.

Каждый год Бутырки в разлив оказываются отрезанными от «большой земли». Здесь уже организована лодочная переправа. Но растаявший чернозем усложняет путь к ней. Владимир Пучков, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, представители муниципальных властей вместе со спасателями проделали путь от берега разлившейся реки до деревни на обычных УАЗиках.

В деревне Бутырки постоянно проживают 26 человек. 11 жителей деревни трудятся, есть двое школьников старших классов, остальные – пенсионеры. Владимир Пучков пообщался с местными жителями, внимательно выслушал их пожелания. В частности, под особый контроль был взят вопрос обустройства дороги, которую планируют восстанавливать в ближайшее время.

Министру показали спасательную технику, которая находится в деревне на период паводка: пожарный автомобиль, мотопомпу с трактором – в деревне по весне встает проблема борьбы с палом сухой травы. Жителям передали несколько ранцевых огнетушителей. Двое школьников, постоянно проживающие в деревне, получили от министра часы с символикой МЧС. Владимир Пучков отметил, что группировка противопожарной и спасательной техники на территории региона постоянно увеличивается, совершенствуется система предупреждения и управления в кризисных ситуациях. Широко используются спутниковый мониторинг и беспилотники. В федеральный бюджет заложены средства на дополнительное совершенствование сети пунктов МЧС на местах, выполняющих очень широкий спектр задач.

– Необходим высоководный мост в этом месте, тогда будет установлена стабильная транспортная доступность, – отметил Владимир Пучков. – Отдельная тема – наращивание возможностей пожарно-спасательных постов, которые должны развиваться и обеспечивать защиту и профилактику не только от огня, но и от других стихийных происшествий, которые могут быть. То, что здесь уже сделано, – это очень позитивно, и я уже сегодня сказал слова благодарности руководителю пожарно-спасательного подразделения, но мы будем наращивать потенциал.

Алексей Тюменев отметил, что паводок проходит в штатном режиме. В населенных пунктах, отрезанных водой, организовано дежурство пожарных, медицинское обслуживание, работают фельд­шерские пункты, налажено обеспечение продуктами питания.