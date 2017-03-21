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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Вторая полоса
Общество
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Кадры для выборов

Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова

Кадровые решения были приняты на очередном заседании областной избирательной комиссии.

Смена руководства двух территориальных избирательных комиссий связана с тем, что прежние председатели ТИК Рязанского района и г. Сасова, Елена Высоцкая и Светлана Петухова соответственно, сами попросили облизбирком освободить их от руководящей должности по уважительным причинам. Заявления комиссия удовлетворила и назначила новых председателей.

ТИК Рязанского района возглавил заместитель начальника управления образования районной администрации Сергей Вяземцев, который какое-то время занимал должность заместителя председателя ТИК и вновь был введен в ее состав на текущем заседании обл­избиркома. Во главе ТИК г. Сасова встал заместитель председателя Дмитрий Егоров.

На заседании облизбирком утвердил также результаты учета объема бесплатного эфирного времени, выделенного партиям, представленным в облдуме, в феврале 2017 года. Принято постановление об организации и проведении обучения председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.

Секретарь облизбиркома Сергей Скобелев сообщил, что сейчас комиссия готовит для ЦИК РФ информацию о численности избирателей в регионе, которые зарегистрированы в других областях, а также о возможном количестве избирателей-рязанцев, находящихся за пределами субъекта. Данные запрошены в связи с законодательной инициативой, с которой выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В частности, одно из их предложений связано с облегчением порядка голосования для избирателей не по месту регистрации. «В таком случае нагрузка на одну избирательную комиссию может резко возрасти, на другую – резко уменьшиться. Сейчас облизбирком работает над этим вопросом», – пояснил Сергей Скобелев.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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