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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Вторая полоса
Общество
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Профессионализм и ответственность

В Рязани чествовали лучших представителей коммунального хозяйства области
Автор фото: Дмитрий Осинин | Профессионализм и ответственность
Фото: Дмитрий Осинин.

С профессиональным праздником собравшихся поздравили министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов, глава администрации Рязани Олег Булеков, первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции области Валерий Бибин, председатель областной организации профсоюза жизнеобеспечения Михаил Тараскин, депутат областной Думы Татьяна Гусева. Многие представители коммунальной службы были отмечены наградами, памятными призами.

– Работа в жилищно-коммунальной сфере всегда считалась непростой, но от этого не менее востребованной, – сказал заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин. – Те, кто трудится в этой службе, создают хорошее настроение жителям области, поддерживают их душевное спокойствие и равновесие. – В сочетании профессионализма, ответственного отношения к делу, заботы о благополучии каждого человека – ключ к дальнейшему успешному развитию отрасли.

К тем федеральным программам, которые сегодня реализуются в области, добавилась еще одна – «Формирование комфортной городской среды». Президент России назвал этот проект приоритетным. От работников ЖКХ потребуются дополнительные усилия, чтобы эта программа была успешно реализована.

Памятным знаком Губернатора области «Благодарность от земли Рязанской» награждены представители жилищно-коммунального хозяйства региона. Среди них – мастер аварийно-восстановительных работ ЖЭУ №3 с. Вослебово (МКП «Жилсервис» Скопинского района) Евгения Черняева, директор ООО «Старожиловское ЖКХ» Василий Фоломкин, главный технолог МБУ «Дирекция благоустройства города» Сергей Бубнов. Ряд работников награждены знаками «За усердие», почетными грамотами.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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