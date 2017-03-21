Без задержек и срывов

выплачиваются пенсии и социальные пособия в Рязанской области

Рязанское отделение Пенсионного фонда России отчиталось о работе за прошлый год. Об итогах 2016 года и планах на 2017 год на прошедшем совещании рассказал управляющий отделением Геннадий Пашин.

Выступая с основным докладом, руководитель регионального отделения ПФР напомнил, что получателями пенсий в Рязанской области является треть населения (в основном женщины), и в 2016 году все положенные по закону выплаты пенсионерам были произведены полностью и своевременно. В 2016 году, как и в предыдущие годы, в регионе не было пенсионеров, чей месячный доход был бы ниже прожиточного минимума (7256 рублей). Тем, у кого могла бы возникнуть такая ситуация, полагалась и полагается федеральная социальная доплата. Вместе с тем, как отметил Геннадий Пашин, обеспеченность пенсионеров в 2016 году стала несколько ниже, чем в году 2015-м. Объяснение тому простое – с прошлого года индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам.

В этом году одно запланированное повышение уже произошло: с 1 февраля на 5,4% увеличены трудовые пенсии по старости. 1 апреля ожидается повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. В августе произойдет традиционная корректировка пенсий работающим пенсионерам.

Что касается способа доставки пенсий, то в последнее время все больше пенсионеров предпочитают получать выплаты через банк, а не на почте. На сегодняшний день таких пенсионеров больше половины. По словам Геннадия Пашина, перечисление пенсий через банк дает Рязанскому отделению ПФР существенную экономию средств.

Современные технологии все активнее используются и при оказании Пенсионным фондом услуг населению. Информационный ресурс «Личный кабинет застрахованного лица» становится все более популярным среди рязанцев. Наиболее востребованными услугами являются дистанционный прием заявлений о назначении и доставке пенсии. Количество заявлений, поданных по названным направлениям в электронном виде, составило в прошлом году 55% от общего количества.