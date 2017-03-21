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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
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Общество
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Ресурс развития

Сохранение культурного наследия способствует росту экономического и интеллектуального потенциала территории
Автор фото: Александр Королев | Ресурс развития
Фото: Александр Королев.

Проблемы сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия в малых городах и селах обсуждались на заседании межрегионального «круглого стола» в областной библиотеке имени Горького в минувшую пятницу. Участники «круглого стола», а в их числе представители власти, музейного и экспертного сообществ, рассматривали культурное наследие как ресурс развития территории.

Этот «круглый стол» – первый из шести, которые по инициативе Общественной палаты Российской Федерации пройдут в Рязани до сентября. Дискуссии за «круглым столом» с участием представителей власти и гражданского общества предваряют Культурный форум регионов России, который состоится в сентябре в Москве. Рязань выбрана одной из четырех площадок в России, на которых будут обсуждаться лучшие практики взаимодействия учреждений культуры и общества в интересах развития регионов.

В заседании «круглого стола» приняли участие министр образования области О. Щетинкина, заместитель министра культуры М. Горожанова, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. В обсуждении заявленных проблем приняла участие секретарь Общественной палаты Владимирской области Н. Юдина.

Выступившие на заседании «круглого стола» участники, поделившись собственным опытом, были единодушны в мнении, что сегодня драйвером культурного потенциала территории может выступать и выступает туризм – познавательный, событийный, культурно-исторический. Примеры успешного развития малых городов и сел, привлекательных для туристов, в Рязанской области есть. Это Рыбновский, Спасский, Ряжский, Шацкий районы, города Скопин и Касимов, села на территории этих муниципальных образований. В Касимове осуществляется первый проект частно-муниципального партнерства – воссоздание усадьбы Кастрова. Но пока трудно решается проблема реставрации торговых рядов, так как условий, необходимых для включения объекта в федеральную программу «Культура России», несколько. Среди них не только федеральная собственность на памятник культуры, но и наличие пользователя памятника. Решить этот вопрос в отношении торговых рядов непросто, но возможно.

Директор областного научно-методического центра народного творчества, член Общественной палаты Рязанской области Елена Шаповская рассказывала о том, какие предпринимаются усилия, совместные со всеми муниципальными образованиями области, для сохранения объектов нематериальной культуры. А это обычаи, обряды, песни, танцы, все богатство этно­графии рязанского края. Не случайно в нашей области четыре лауреата премии Правительства РФ «Душа России». В прошлом году в номинации «Народный танец» премии удостоен художественный руководитель ансамбля «Акварель» из Новомичуринска Николай Шичкин.

Рассказала Елена Михайловна и о Павле Серине, пареньке из Шилова, которого в центре давно знают и любят. Сейчас Павел – профессиональный этнограф, работает в Институте этнологии и антропологии РАН, стажируется в Оксфорде и часто участвует в телевизионных программах – рассказывает о рязанских, русских обычаях, обрядах, песнях, костюмах. Вот и в минувшую субботу на канале «Культура» он снова рассказывал о рязанских песнях, костюмах, промыслах.

К народной культуре в Рязанской области относятся бережно. Но на заседании «круглого стола» зашла речь о необходимости воссоздания не только памятников культуры, но и такой формы работы, как автоклуб. Как доехать самодеятельным артистам в далекую деревню? А как подвезти ребятишек на занятия кружков в сельский клуб? Нужен сегодня не только школьный автобус, но и клубный автобус.

Говорилось на заседании о многих проблемах. О гибнущих исторических усадьбах и храмах в Шацком, Сасовском и ряде других районов. О сокровищах, сосредоточенных в школьных и муниципальных музеях. В селе Желанное был когда-то музейный уголок в школе, а теперь уникальный музей, коллекции которого не стыдно представить и в областном центре. Говорили о народном краеведческом движении, которое открывает для всех нас новые имена, факты, адреса и туристические перспективы. Так случилось, например, в Кадоме, где родился Герман Аляскинский, и теперь изучается его наследие, проводятся научные форумы, приезжают исследователи и туристы.

Предложений по сохранению культурного наследия на заседании прозвучало немало, все они будут направлены в Общественную палату РФ и найдут свое отражение в итоговых документах Культурного форума регионов России.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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