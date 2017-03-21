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21.03.2017
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Выпуск № 49 (5336) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

ПИТЕЛИНО. В районе прошел первый этап муниципального смотра художественной самодеятельности. На сцены сельских домов культуры вышли учителя, служащие, работники администрации, педагоги дет­ских садов, работники предприятий, представив различные виды самодеятельного творчества. В смотре приняли участие творческие коллективы Пеньковского, Нестеровского, Потапьевского, Ермо-Николаевского сельских поселений и р.п. Пителино.

***

Дан старт весенним субботникам. Во всех селах провели уборку у обелисков. К работам присоединились школьники и их наставники. В районном центре прошла акция по уборке и приведению в порядок «Аллеи славы».

КАСИМОВ. Во Дворце культуры районного центра прошел V открытый фестиваль эстрадной песни «Голос», посвященный памяти Влада Шошина. В конкурсе приняли участие 36 сольных исполнителей и 4 вокальные группы из Касимова, Рязани, Касимовского, Пителинского районов.

СПАС-КЛЕПИКИ. В районе подвели итоги экологической акции «Сдай батарейку!». Месяц ученики семи школ собирали использованные батарейки и различные аккумуляторы от приборов. На контрольном взвешивании весы показали следующие результаты: Колесниковская школа собрала 16 килограммов, Спиринская – 6, Клепиковская № 1 – 77,5, Тумская № 46 – 80, Екшурская – 22, Волчковкая – 1,5, Болоньская – 42 кг. Вес, собранный каждой школой, делился на количество ее учеников. По итогам подсчетов первое место заняла Колесниковская школа, на одного учащегося здесь пришлось по 500 граммов. Второе – у учащихся Болоньской школы – 330 граммов. Третье место забрала Тумская школа № 46 с результатом 210 граммов на ученика.

СТАРОЖИЛОВО. В школе районного центра состоялся праздник детской книги – «Книжкины именины». Сотрудники районной детской библиотеки и ученики подготовили для учащихся младших классов программу «Как это здорово – читать». Самые активные читатели Старожиловской детской библиотеки получили дипломы и призы.

ЕРМИШЬ. Районная ветеранская организация отметила 30-летие. Официально она образовалась в 1987 году, но еще до этого заботу о ветеранах Великой Отечественной войны взял на себя ермишинец Иван Кабанов. Тогда организация объединяла 6220 пенсионеров, в том числе 980 ветеранов войны. Сейчас в районе живут 3222 пенсионера, 14 ветеранов Великой Отечественной войны, работают 14 первичных ветеранских организаций в селах.

СПАССК. В Центре дополнительного образования районного центра прошел муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Участники декламировали отрывки из произведений, которые не входят в базовый уровень школьной программы по литературе. В конкурсе приняли участие 12 школьников из 5 общеобразовательных организаций.

РЯЖСК. В районе готовятся к раннему севу. Приобретаются протравители, а также семена кукурузы, рапса, других культур. Техника почти полностью готова к выходу в поле. Машинно-тракторный парк заметно обновлен, главным образом современными, производительными и экономичными образцами. К страде готовят 149 тракторов, 40 культиваторов, 43 дисковых орудия, столько же плугов, 60 грузовых автомобилей. Закупка техники продолжается и в этом году. Например, ОАО «Аграрий» приобрело новый трактор «Беларус 12.21». Закупать технику планируют и другие хозяйства.

Статья опубликована в номере 49 (5336) от 21 марта 2017 года
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