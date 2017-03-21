Три года в родной гавани

В Рязани отпраздновали третью годовщину возвращения Крыма в Россию

В субботу, 18 марта, по всей стране прошли митинги в честь воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан исторический договор – в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город Севастополь. Праздник в честь этой даты «Наша весна» прошел и в Рязани на площади Победы.

Народные гулянья и митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты Рязанской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества, собрали около пяти тысяч человек – представителей областной и городской власти, политических партий, предприятий и организаций, студентов и горожан.

На площади работало множество интерактивных площадок, организованных учреждениями дополнительного образования города, региональными отделениями партий, общественными организациями. Здесь можно было отправить поздравительную открытку крымчанам, потренироваться в сдаче норм ГТО, написать письмо в будущее, проверить свои знания правил дорожного движения. Городские хлебозаводы предлагали подкрепиться, мастера и умельцы – купить рязанские сувениры.

Самыми активными участниками веселья стали юные рязанцы. Наталья Шипилова пришла на праздник вместе с детьми – Сашей и Настей.

– Я рада, что такие праздники организуют в Рязани, чтобы люди могли прийти с семьями, интересно провести время. Здесь рязанцы могут выразить свою радость по поводу того, что Крым вошел в состав России. Наша страна стала больше, жители Крыма рады, значит, и нам хорошо. Мы уже успели сделать оригами, потянули канат, прыгали в длину, поиграли в настольный теннис, сложили карту России из кубиков, дочка сделала тряпичную куклу, – перечислила Наталья.

Студентка Рязанского железнодорожного колледжа Дарья Болдова вместе с мамой Ольгой Алексеевной шли мимо и решили заглянуть. Обе не смогли отказаться от предложения попрыгать через скакалку.

– Сегодня мы испытываем гордость за страну. Теперь крымчане – наши соотечественники, как оно и было всегда в нашем сознании. Наша семья никогда не бывала в Крыму, но мы обязательно туда поедем. Ждем, когда построят мост через Керченский пролив, – поделилась мечтами Ольга Алексеевна.

А те из рязанцев, кто уже бывал на полуострове, тем временем отмечали стикером на карте Крыма досто­примечательности, которые удалось посетить. Больше всего «сердечек» оказалось на фотографиях Ласточкиного гнезда, Воронцовского дворца, Мраморной пещеры, Бахчисарайского фонтана.

Оказалось, что взрослые рязанцы хорошо знают и историю Крыма. На многие вопросы викторины, проведенной региональным отделением Общероссийского народного фронта, отвечали с ходу.

– Самый легкий вопрос – про столицу Крыма. Это Симферополь. Отгадала я и название порта, который переводится с турецкого как «гнездо рыб», – Балаклава. Ответила, кто в 1925 году отправил телеграмму в Крым Айседоре Дункан. Это наш земляк Сергей Есенин. В то же время узнала и много нового. Например, кто в мировой литературе первый упомянул о Крыме? Оказывается, Гомер, – рассказала Татьяна Бирюкова.

Особое внимание привлекли суровые байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Они предлагали всем желающим сфотографироваться на байке и представляли проект филиала патриотического парка «Патриот» на горе Гасфорта под Севастополем. Президент рязанского отделения клуба Алексей Романов принимал прямое участие в событиях «Крымской весны».

– Лично я и мои братья из отделения клуба «Ночные волки» были в Крыму 3 года назад. Главное, народ Крыма сам захотел вернуться, и благодаря этому полуостров вошел в состав России, – сдержанно вспоминает о событиях тех дней Алексей Романов.

Несмотря на то что Рязань – город не морской, к Российскому флоту и его славной истории, которой, в первую очередь, знаменит Севастополь, здесь относятся с почетом. С интересом детвора и взрослые рассматривали модели подводных лодок и надводных кораблей, изготовленные руками юных Кулибиных из судомодельного кружка станции детского технического творчества «Мечта».

– Севастополь раньше считался нашей морской столицей, естественно, мы им интересуемся, потому что занимаемся изготовлением моделей кораблей. Все они предназначены для запуска на воду, для участия в соревнованиях, – рассказывал любопытным руководитель кружка Вадим Кирюхин.

Общее позитивное настроение разделил и глава региона Николай Любимов. Придя на праздник с супругой, он познакомился с работой познавательных и развлекательных площадок, отправил открытку с пожеланиями крымчанам.

На митинге-концерте с приветствием выступила секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, поблагодарив всех, кто пришел на праздник.

– Для нас этот день – день исторической справедливости. 18 марта стал днем национальной гордости России, днем демонстрации наших сил, достоинства и величия, – обратилась к горожанам Наталья Гришина.

С годовщиной присоединения Крыма к России со сцены рязанцев поздравил также сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Владимир Юдин.

– То, что мы сегодня отмечаем трехлетие воссоединения России и Крыма, – это величайшее достижение нашего Президента Владимира Владимировича Путина и депутатов Государственной Думы РФ, которые поддержали его решение. Дай Бог, чтобы мы сохранили идею объединения России, – сказал Владимир Юдин.

А руководитель штаба волонтерского движения области Надежда Погребняк рассказала об акции «С каждой точки – по строчке!», к которой присоединились и волонтеры Рязани:

– Мы направили в библиотеки Крыма книги о рязанской земле. Ведь цель этой акции – сплотить регионы, обменяться историческим прошлым, доказать, что мы вместе, мы одна огромная страна!

Патриотические песни и стихи подарили горожанам артисты, творческие коллективы и поэты города и области.