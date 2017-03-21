Три года в родной гавани
В субботу, 18 марта, по всей стране прошли митинги в честь воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан исторический договор – в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город Севастополь. Праздник в честь этой даты «Наша весна» прошел и в Рязани на площади Победы.
Народные гулянья и митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты Рязанской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества, собрали около пяти тысяч человек – представителей областной и городской власти, политических партий, предприятий и организаций, студентов и горожан.
На площади работало множество интерактивных площадок, организованных учреждениями дополнительного образования города, региональными отделениями партий, общественными организациями. Здесь можно было отправить поздравительную открытку крымчанам, потренироваться в сдаче норм ГТО, написать письмо в будущее, проверить свои знания правил дорожного движения. Городские хлебозаводы предлагали подкрепиться, мастера и умельцы – купить рязанские сувениры.
Самыми активными участниками веселья стали юные рязанцы. Наталья Шипилова пришла на праздник вместе с детьми – Сашей и Настей.
– Я рада, что такие праздники организуют в Рязани, чтобы люди могли прийти с семьями, интересно провести время. Здесь рязанцы могут выразить свою радость по поводу того, что Крым вошел в состав России. Наша страна стала больше, жители Крыма рады, значит, и нам хорошо. Мы уже успели сделать оригами, потянули канат, прыгали в длину, поиграли в настольный теннис, сложили карту России из кубиков, дочка сделала тряпичную куклу, – перечислила Наталья.
Студентка Рязанского железнодорожного колледжа Дарья Болдова вместе с мамой Ольгой Алексеевной шли мимо и решили заглянуть. Обе не смогли отказаться от предложения попрыгать через скакалку.
– Сегодня мы испытываем гордость за страну. Теперь крымчане – наши соотечественники, как оно и было всегда в нашем сознании. Наша семья никогда не бывала в Крыму, но мы обязательно туда поедем. Ждем, когда построят мост через Керченский пролив, – поделилась мечтами Ольга Алексеевна.
А те из рязанцев, кто уже бывал на полуострове, тем временем отмечали стикером на карте Крыма достопримечательности, которые удалось посетить. Больше всего «сердечек» оказалось на фотографиях Ласточкиного гнезда, Воронцовского дворца, Мраморной пещеры, Бахчисарайского фонтана.
Оказалось, что взрослые рязанцы хорошо знают и историю Крыма. На многие вопросы викторины, проведенной региональным отделением Общероссийского народного фронта, отвечали с ходу.
– Самый легкий вопрос – про столицу Крыма. Это Симферополь. Отгадала я и название порта, который переводится с турецкого как «гнездо рыб», – Балаклава. Ответила, кто в 1925 году отправил телеграмму в Крым Айседоре Дункан. Это наш земляк Сергей Есенин. В то же время узнала и много нового. Например, кто в мировой литературе первый упомянул о Крыме? Оказывается, Гомер, – рассказала Татьяна Бирюкова.
Особое внимание привлекли суровые байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Они предлагали всем желающим сфотографироваться на байке и представляли проект филиала патриотического парка «Патриот» на горе Гасфорта под Севастополем. Президент рязанского отделения клуба Алексей Романов принимал прямое участие в событиях «Крымской весны».
– Лично я и мои братья из отделения клуба «Ночные волки» были в Крыму 3 года назад. Главное, народ Крыма сам захотел вернуться, и благодаря этому полуостров вошел в состав России, – сдержанно вспоминает о событиях тех дней Алексей Романов.
Несмотря на то что Рязань – город не морской, к Российскому флоту и его славной истории, которой, в первую очередь, знаменит Севастополь, здесь относятся с почетом. С интересом детвора и взрослые рассматривали модели подводных лодок и надводных кораблей, изготовленные руками юных Кулибиных из судомодельного кружка станции детского технического творчества «Мечта».
– Севастополь раньше считался нашей морской столицей, естественно, мы им интересуемся, потому что занимаемся изготовлением моделей кораблей. Все они предназначены для запуска на воду, для участия в соревнованиях, – рассказывал любопытным руководитель кружка Вадим Кирюхин.
Общее позитивное настроение разделил и глава региона Николай Любимов. Придя на праздник с супругой, он познакомился с работой познавательных и развлекательных площадок, отправил открытку с пожеланиями крымчанам.
На митинге-концерте с приветствием выступила секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, поблагодарив всех, кто пришел на праздник.
– Для нас этот день – день исторической справедливости. 18 марта стал днем национальной гордости России, днем демонстрации наших сил, достоинства и величия, – обратилась к горожанам Наталья Гришина.
С годовщиной присоединения Крыма к России со сцены рязанцев поздравил также сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Владимир Юдин.
– То, что мы сегодня отмечаем трехлетие воссоединения России и Крыма, – это величайшее достижение нашего Президента Владимира Владимировича Путина и депутатов Государственной Думы РФ, которые поддержали его решение. Дай Бог, чтобы мы сохранили идею объединения России, – сказал Владимир Юдин.
А руководитель штаба волонтерского движения области Надежда Погребняк рассказала об акции «С каждой точки – по строчке!», к которой присоединились и волонтеры Рязани:
– Мы направили в библиотеки Крыма книги о рязанской земле. Ведь цель этой акции – сплотить регионы, обменяться историческим прошлым, доказать, что мы вместе, мы одна огромная страна!
Патриотические песни и стихи подарили горожанам артисты, творческие коллективы и поэты города и области.