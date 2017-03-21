На улице Нахимова в Рязани запретят стоянку автомобилей

О грядущих изменениях правил парковки здесь сообщает сайт администрации Рязани. 12 апреля в целях обеспечения беспрепятственного проезда обслуживающего транспорта на территорию школы №57, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Нахимова, д. 1, планируется запретить стоянку автомобилей вдоль ограждения и въездных ворот учреждения.

Как рассказали в управлении благоустройства города, для этого будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».