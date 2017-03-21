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Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 09:04
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На улице Нахимова в Рязани запретят стоянку автомобилей

О грядущих изменениях правил парковки здесь сообщает сайт администрации Рязани. 12 апреля в целях обеспечения беспрепятственного проезда обслуживающего транспорта на территорию школы №57, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Нахимова, д. 1, планируется запретить стоянку автомобилей вдоль ограждения и въездных ворот учреждения.

Как рассказали в управлении благоустройства города, для этого будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

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