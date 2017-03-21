Рязанцам покажут старое доброе кино
20 марта, в день начала школьных каникул в КДЦ «Октябрь» начал свою работу кинофестиваль «Весенняя капель»
В программе показа -лучшие детские фильмы и анимационные ленты прошлых лет.
22 марта, 10.00 – «Седьмой маленький братец», м/ф, США, Венгрия.
23 марта, 10.00 – «Бетховен», к/ф, США
24 марта, 10.00 – «Рысь возвращается», х/ф, СССР
27 марта, 10.00 – «Где ты, Багира?» х/ф, СССР
28 марта, 10.00 – «Юность Бемби», х/ф, СССР
Посмотреть кино приглашаются не только школьники, но и взрослые, сообщается на сайте администрации Рязани.