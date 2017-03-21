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Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 09:21
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Культура
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Рязанцам покажут старое доброе кино

20 марта, в день начала школьных каникул в КДЦ «Октябрь» начал свою работу кинофестиваль «Весенняя капель»

В программе показа -лучшие детские фильмы и анимационные ленты прошлых лет.

22 марта, 10.00 – «Седьмой маленький братец», м/ф, США, Венгрия.

23 марта, 10.00 – «Бетховен», к/ф, США

24 марта, 10.00 – «Рысь возвращается», х/ф, СССР

27 марта, 10.00 – «Где ты, Багира?» х/ф, СССР

28 марта, 10.00 – «Юность Бемби», х/ф, СССР

Посмотреть кино приглашаются не только школьники, но и взрослые, сообщается на сайте администрации Рязани.

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