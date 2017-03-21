Молодых рязанских поэтов зовет «МУZА»

Сегодня и завтра в 18.00 в большом конференц-зале областной библиотеки имени Горького состоится третий региональный фестиваль молодых поэтов «МУZА», на котором каждый талантливый и активный любитель поэзии и творчества сможет проявить свои таланты.

Фестиваль организован библиотекой им. Горького и областным Советом молодых библиотекарей при поддержке регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, министерства культуры и туризма области, Рязанского отделения Российского союза молодежи.

Для молодых и активных любителей живого слова подготовлены специальные номинации.

Программа фестиваля:

21 марта

1. «Живое слово»: конкурс чтецов, декламирующих классическую и современную литературу на русском языке.

2. «Поэзия без границ» – конкурс чтецов, декламирующих классическую и современную литературу на иностранных языках (английский, французский, немецкий).

3. «Поэтика перевода» – конкурс чтецов, декламирующих авторский перевод стихотворений иностранных авторов на русский язык.

22 марта

1. «Авторская поэзия» – конкурс чтецов, декламирующих свои авторские стихотворения.

2. «Поэзия – сердце мира» – конкурс чтецов, декламирующих авторскую поэзию (стихотворения собственного сочинения) на иностранном языке (английский, французский, немецкий).

Партнеры фестиваля: торговый дом «Барс», клиника семейной стоматологии «Династия», клуб для изучения иностранных языков «Cookies Club», кондитерская студия «Sweet Paradise», доставка цветов «Цветы мечты», косметика ручной работы «МылоНи», танцевальная студия «Арт-Райз», «Королевский зеркальный лабиринт»

Информационные партнёры фестиваля: областная общественно-политическая газета «Рязанские ведомости», информационный портал «ВЕЗДЕКУЛЬТУРА».