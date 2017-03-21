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Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 09:09
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Гололедица и туман в Рязанской области: уже сегодня утром

Прогноз погоды со ссылкой на гидрометеослужбу публикует сайт главного управления МЧС России по региону.

Согласно прогнозу в регионе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой дождь (1,4 мм). Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области -1 +4 градуса, в Рязани 0 +2 градуса; днём по области +3 +8 градусов, в Рязани +5 +7 градусов.

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