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Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 09:26
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Общество
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«Калейдоскоп» в Рязани впервые назвал самых талантливых студентов

Международный фестиваль в рамках отборочного этапа областной «Студенческой весны» состоялся в РГРТУ

С 17 по 19 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете проходил Первый открытый международный фестиваль студенческого творчества.

18 марта на сцене Рязанского областного театра кукол выступили участники фестиваля – студенты из Рязани, Орла и республики Беларусь. Собравшихся приветствовал проректор по учебной работе РГРТУ Михаил Дубков, который отметил талант и высокий уровень подготовки участников фестиваля и пожелал им успешных выступлений.

Фестиваль проходил на двух площадках. На малой сцене выступали участники номинаций: «Инструментальное исполнение», «Авторское и художественное слово», «Академический и народный вокал», «Авторская песня».

В большом зале участники выступали в номинациях: бально-спортивные, народные, эстрадные, современные и уличный танцы; кроме того, на этой сцене выступали вокально-инструментальные ансамбли и артисты номинации эстрадный вокал.

Членам жюри было сложно принять решение, ведь все участники выступили на высоком уровне. Дипломами первой степени были награждены:

номинация «Инструментальное исполнение» – Иван Мальгин (РГАТУ);

номинация «Художественное слово» – Александра Аверина (РиМПУ);

номинация «Академический вокал» – Никита Жбанов (РГАТУ);

номинация «Народный вокал» – Елена Черникова (ОГУ);

номинация «Эстрадный танец» – художественный коллектив «Танцевальный магазин» (РГАТУ);

номинация «Современный танец» – танцевальный коллектив «Amazing» (РГРТУ);

номинация «Бально-спортивный танец» – Евгений Губанов и Дарья Новичкова (РГРТУ);

номинация «Народный танец» – коллектив современного и эстрадного танца «Dance – коктейль» (ГУВПО БРУ);

номинация «Уличный танец» – танцевальный коллектив «Конспирация» (РГРТУ).

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

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