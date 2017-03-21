В суде Рязанской области задержали нарушительницу, находящуюся в федеральном розыске

Как сообщает сайт федеральной службы судебных приставов, на посту № 1 в здании Рязанского районного суда приставы задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске. В ходе проверки документов было установлено, что гражданка находится в федеральном розыске в соответствии с постановлением следователя за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, — публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Совершение такого преступления наказывается штрафом в размере от 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.

После оформления документов женщина была передана сотрудникам полиции.